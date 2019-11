ERC acusa el PSOE d'haver «assumit» el discurs de la dreta

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que votar ERC el 10-N és el vot "més útil contra el feixisme" després que el PSOE hagi assumit el discurs de les tres dretes d'anar contra Catalunya. En una acte de campanya dels republicans a Tarragona, Aragonès ha criticat que el debat d'aquest dilluns hagi estat una "competició" entre PSOE, PP, Cs i Vox per veure "qui picava més fort amb la porra contra Catalunya" i ha lamentat que el PSOE enlloc de combatre la dreta l'hagi "assumit".Per això, ha demanat derrotar el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a Catalunya perquè ha "bloquejat" qualsevol opció de diàleg i ERC defensarà els drets, llibertats i esperances. Ha reclamat dialogar i ha detallat que la solució que proposen passa per exercir el dret a l'autodeterminació. Aragonès ha plantejat el 10-N com una tria entre que guanyi un PSOE a Catalunya "que el minut després que es fes pública la sentència de l'1-O la va avalar" o ERC. Ha insistit que només derrotant el PSOE s'aconseguirà tenir "força" per portar-lo a la taula de diàleg. Ha analitzat que votar el PSOE és "avalar" el trifachito que es volia evitar el 28-A.El republicà ha tornat a fer una crida a superar amb els vots d'ERC a Catalunya el resultat de Cs a tot l'Estat. Finalment ha determinat que el vot als republicans és el "millor vot a favor del diàleg, la igualtat d'oportunitats, el feminisme, la república, la fi de la repressió" per davant del vot a Sánchez que aposta per la "censura o la penalització dels referèndums"."Diumenge tenim l'oportunitat de triar entre el PSOE i ERC. I només tornant-los a vèncer, tindrem la força per a fer seure l'Estat a la cadira per abordar una solució política i democràtica al conflicte, que només pot ser el dret a l'autodeterminació per portar-nos a la república. I els hem de vèncer diumenge omplint les urnes de groc i lila feminista a favor de la república i la llibertat", ha afegit Aragonès.Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha preguntat "fins on està disposat a assumir el camí de la repressió el PSOE" i ha lamentat que Sánchez hagi estat "pitjor" que Rajoy. "Avui Sánchez s'ha convertit en el portaveu de la dreta espanyola", ha carregat.Torrent ha assenyalat que el PSOE ha triat la gran coalició "per anar contra Catalunya" i ha posat d'exemple les propostes de Sánchez al debat d'aquest dilluns "per intervenir les escoles, censurar TV3 i posar a la presó qui faci un referèndum". "No passarà, els mestres i TV3 no es toquen. El futur del país el decidiran els catalans votant", ha avisat. "Per més criminalització i repressió no ens agenollarem, no claudicarem", ha apuntat.El president de la cambra ha dit que votar aquest diumenge "és importantíssim" perquè els catalans "s'ho juguen tot". "Va de repressió o llibertat", ha resumit. Ha enviat suport als joves que es manifesten a Barcelona i ha dit que donen una "lliçó de mobilització".L'acte de campanya d'ERC a Tarragona s'ha fet al Teatre Metropol i ha comptat amb la presència d'unes 280 persones, segons el partit.

