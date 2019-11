ÀUDIO «La bronca perpètua»; l'anàlisi del sisè dia de campanya

Cap a la meitat del debat, Jaume Asens va fer segurament la intervenció més rigorosa de tota la nit: "La gent no es mereix el que estem fent". Tenia raó: el debat de TV3 amb tots els candidats catalans es va convertir massa sovint en una bronca perpètua. En són responsables, principalment, Inés Arrimadas i Cayetana Álvarez de Toledo. El seu joc subterrani, amb constants interrupcions, van convertir l'intercanvi dialèctic en un fangar.No és la primera vegada que passa, però sí la més flagrant. En un moment de màxima complexitat, amb una repetició electoral fruit de la frivolitat de Pedro Sánchez, les solucions són més necessàries que mai. I qualsevol proposta, ahir, va quedar amagada per la crispació de Ciutadans i del PP, ben apuntalats també pel discurs d'extrema dreta de Vox. Ignacio Garriga, el candidat d'Abascal a Catalunya, va negar representar un partit feixista. Les seves propostes, ara bé, ho són.En el camp independentista, Junts per Catalnya (JxCat) va tornar a constatar que ERC no atén les seves ofertes d'unitat, i la CUP es va haver de recuperar d'una greu errada de Mireia Vehí. Confondre Gabriel Rufián i Pere Aragonès en un debat d'aquest tipus és de recuperació difícil. I el PSC? Buscant quedar-se al centre, entre l'independentisme i la dreta, però sense fer cap proposta ni allunyar-se de la mà dura que ha estrenat Sánchez en campanya. La bronca perpètua no s'acabarà, ni molt menys, aquest diumenge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor