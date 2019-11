Així hem seguit, minut a minut, el debat de TV3

00:36 El debat a TV3 entre els candidats catalans ja s'ha acabat, després de dues hores i mitja d'enfrontaments. Els minuts finals han estat marcats per les intervencions dels candidats, que han demanat el vot des de cadascun dels prismes. La CUP ha defensat la desobediència civil "massiva", el PP ha demanat el suport a la ciutadania per acabar amb el procés, Vox ha exhibit mà dura, JxCat ha apel·lat a la unitat, Ciutadans ha tirat de sentimentalisme, els comuns han apostat per les "solucions", el PSC ha instat a afermar la victòria de Sánchez i ERC ha urgit a frenar la "gran coalició".

00:23 La CUP pregunta a JxCat i ERC si promouran la "ingovernabilitat" a Madrid. "Fem una crida a seguir mobilitzades", destaca Vehí, que demana una estratègia de desobediència civil "massiva" i acompanyada des de les institucions.

00:23 La CUP pregunta a JxCat i ERC si promouran la "ingovernabilitat" a Madrid. "Fem una crida a seguir mobilitzades", destaca Vehí, que demana una estratègia de desobediència civil "massiva" i acompanyada des de les institucions.

00:15 El debat encara la recta final amb la política de pactes. Els vetos creuats són una constant, i també les crítiques entre PP i Vox. Álvarez de Toledo treu una fotografia d'Abascal amb Matteo Salvini i, després, una fotografia de Salvini amb una estelada.

00:08 Vox posa damunt la taula la cadena perpètua: "Hem de posar a la presó tota la vida els qui maten homes, dones, nens i avis". Assegura que no és racista i li diu "miserable" a Mireia Vehí, de la CUP.

00:07 Borràs es posiciona en contra del pacte de JxCat amb el PSC a la Diputació i demana a ERC revertir "tots els pactes" amb els socialistes. Assegura que el "pecat inicial" és la manca d'unitat independentista.

00:02 El debat ja encara la recta final. Álvarez de Toledo assegura que la productora Minoria Absoluta elabora "brossa", en referència als gags sobre els Mossos d'Esquadra, i defensa una baixada d'impostos general.

23:27 Jaume Asens fa autocrítica pel nivell del debat. "Estem oferint un espectacle lamentable", assegura el cap de files dels comuns, que acusa el PSC de "desconnectar emocionalment amb Catalunya". "Han renunciat a moltes coses que abans prometien", assevera.

23:22 Vehí arrenca el bloc demanant disculpes a Gabriel Rufián per haver-lo confós amb Pere Aragonès al casament d'un alt directiu de La Caixa. Rufián, al seu torn, apunta que s'ha equivocat amb el to.

23:01 Inés Arrimadas defineix el president de la Generalitat, Quim Torra, com la persona "més de dretes de Catalunya i d'Espanya". S'enganxa amb Zaragoza per la política de pactes. "Quan els van malament les enquestes, intenten radicalitzar-se", apunta el dirigent del PSC. Arrimadas li retreu l'acord amb JxCat a la Diputació de Barcelona i els defineix com "acomplexats".

22:57 Polèmica ara al debat de TV3 perquè Vehí assegura que Rufián va assistir al casament de la filla d'un alt directiu de La Caixa. En aquell enllaç, però, hi va ser el vicepresident Pere Aragonès, també dirigent d'ERC. Moments tensos al plató.

22:50 El debat va pujant de to a TV3. Laura Borràs, candidata de JxCat, lamenta les interrupcions d'Álvarez de Toledo i remarca que està malalta, de manera que demana a Sanchis que "controli" la cap de cartell del PP. Mireia Vehí, de la CUP, compara les receptes de la dreta amb el franquisme. "Volen generar una màquina de por i xantatge", ha ressaltat. Tant Borràs com Vehí critiquen Sánchez per la seva intervenció en el debat a cinc d'ahir a TVE i Atresmedia.

22:46 Les interrupcions d'Arrimadas i Álvarez de Toledo són constants quan parla Rufián, que defensa una sortida "multilateral" al conflicte català.

22:44 Vehí i Garriga s'enganxen quan la candidata de la CUP recorda que Vox és un partit feixista. "Feixistes ho són vostès", assenyala el cap de cartell de l'extrema dreta.

22:35 PSC i PP s'enganxen. Álvarez de Toledo assegura que els socialistes són "nacionalistes" i manté que li aporta una "pàtina" de legitimitat. Zaragoza reivindica que el PSC representa la "convivència". El constitucionalisme té esquerdes al debat de TV3.

22:32 Borràs defensa "internacionalitzar el conflicte" i defensa la figura de Puigdemont. "Les seves victòries ho són per tots els exiliats", assegura la candidata de JxCat, que lamenta les noves euroordres contra Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Defensa la "institucionalitat republicana" de l'Assemblea d'Electes. "Un parlament paral·lel només amb independentistes", remarca irònicament Arrimadas.

22:26 Les interrupcions entre candidats són constants. Primer han estat Álvarez de Toledo i Arrimadas les que han parlat mentre Gabriel Rufián desgranava la proposta de referèndum i llei d'amnistia, i després Zaragoza i Asens s'han enganxat per qui disposava del torn de paraula. El candidat dels comuns lamenta que el PSC hagi "subcontractat" a la policia i als tribunals la solució per a Catalunya.

22:21 La proposta de Borràs de bastir un únic grup parlamentari ha durat poc, perquè la CUP l'ha rebutjat en el primer torn d'intervenció. Ignacio Garriga, de Vox, assegura que el seu partit no és feixista i que condemna el racisme.

22:12 Laura Borràs, candidata de JxCat, demana a ERC i a la CUP la constitució d'un únic grup parlamentari independentista. Ha estat l'última intervenció abans que Inés Arrimadas i Cayetana Álvarez de Toledo, candidates de PP i Ciutadans, elevessin la tensió del debat demanant la dimissió de Vicent Sanchis. "El primer que farem serà cessar-lo", ha destacat Arrimadas. "Han construït una secta", ha determinat Álvarez de Toledo. La candidata del PP demana el suport per tenir "un vot més que el PSOE" i poder governar.

22:10 Jaume Asens, d'En Comú Podem, insisteix que el PSOE només busca el vot de la dreta. Proposa una sortida basada en el referèndum i la llibertat dels presos.

22:05 José Zaragoza, representant del PSC en substitució de Meritxell Batet, absent per prescripció mèdica, assegura que la prioritat dels socialistes és un acord "progressista" i es compromet a no pactar amb la dreta.

22:02 En marxa el debat a TV3 amb tots els candidats catalans. "Els vots d'ERC mai han estat a canvi de res, ni seran a canvi de res. En política, res és a canvi de res", assegura Gabriel Rufián, que assegura que Pedro Sánchez ja s'ha "desemmascarat". Indica que el cap de files del PSOE va "insultar" l'escola catalana i va "amenaçar" els treballadors dels mitjans públics. "Amb aquest Sánchez no s'hi pot parlar, ni dialogar", apunta Rufián, que fa una crida al "diàleg i la política". "Això passa per una derrota incontestable del PSOE. Hem d'aconseguir que no pugui escollir", recalca el candidat d'ERC, en una llarga intervenció.

21:38 La CUP es reivindica com «l'altaveu de la revolta popular». Albert Botran remarca que "de la crisi del règim del 78 és d'on naixerà la República catalana" i que el vot a la candidatura és "un vot contra la resignació". Ha cobert l'acte dels anticapitalistes, a Vic, Carles Fiter.

21:38 PÒQUER DE CAMPANYA Rufián endureix, el PP subvenciona, Puigdemont inquireix i el PSC desentona. Destaquem un protagonista, una proposta, una frase i una dada de la jornada d'avui de la cursa cap al 10-N. Per Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.

21:36 VÍDEO Álvarez de Toledo arrenca llaços grocs de TV3 abans del debat. Inés Arrimadas també s'ha queixat dels mateixos llaços grocs, però sense retira-los.

21:35 DADES Les tres propostes de Sánchez contra el procés, un torpede a l'electorat del PSC. Les enquestes demostren que els votants socialistes catalanes xoquen amb el líder del PSOE i no creuen que TV3 sigui sectària, neguen la vigència de la Constitució i defensen el referèndum. Ho analitza, amb gràfics, Roger Tugas.

20:50 Arriba Cayetana Alvarez de Toledo al #DebatTV3 i treu els llaços grocs que hi ha a les escales dels estudis de TV3. La candidata popular assegura "que esto no procede" @324cat pic.twitter.com/WLIRLgwfI4 — Marc Guadilla (@Marc_Guadilla) November 5, 2019

20:21 Sánchez es presenta com l'antídot de l'"Espanya en blanc i negre" de Vox. Sobre PP i Ciutadans, el candidat socialista i president espanyol en funcions reclama: "Si callen, transigeixen i apareixen com una dreta arronsada davant una ultradreta agressiva, que s'apartin".

20:17 Forcadell avisa per carta que la "repressió ha vingut per quedar-se" i reclama la victòria d'ERC el 10-N. L'expresidenta del Parlament aposta per "plantar cara a la dreta feixista" i reclama "persistència". La missiva ha estat llegida en l'acte de campanya dels republicans a Tarragona.

20:15 Casado, sobre el 155: "Ho tornarem a fer. Per posar ordre a Catalunya cal haver-ne posat ja". El líder del PP afirma que els populars, a diferència del PSOE, "posaran ordre" de forma "immediata".

20:03 «L'únic diàleg que entén l'Estat Espanyol és la lluita, però tenim males notícies per a ells: no ens rendim tot i les amenaces de repressió», diu Albert Botran a l'acte de la CUP a Vic.

20:00 Albert Botran, número dos de la CUP a les espanyoles, carrega contra el PSOE per la «solució repressiva» i critica el paper de Miquel Iceta pel seu canvi d'opinió sobre el dret a decidir i l'organització d'un referèndum. Informa Carles Fiter des de Vic.

19:50 La diputada cupaire Natàlia Sánchez diu que la resposta a la sentència «és una lluita pels drets i les llibertats de totes». Per això, afegeix: «davant la sentència, reincidència». Carles Fiter segueix l'acte de campanya de la CUP a Vic.

19:38 Joan Coma remarca que «anem a desestabilitzar el règim perquè els nostres drets no hi caben» i apunta que falten «sinergies amb la resta de pobles de l'Estat per tombar-lo».

19:31 Joan Coma enceta l'acte de la CUP a Vic remarcant que estan «al costat de les represaliades» i que volen ser l'altaveu «de la revolta popular». Hi ha un centenar de persones que no omplen l'auditori Marià Vila d'Abadal. Informa Carles Fiter des de la capital d'Osona.

19:27 Els acampats a plaça Universitat no deixaran lliure l'espai central perquè Vox hi faci un acte electoral. Recorden que la Junta Electoral "avala" l'acció dels estudiants i afirmen que no permetran "que el feixisme escampi el seu discurs d'odi".

18:23 Anonymous reuneix un total de 25 persones a l'acampada de la plaça Universitat de Barcelona en el marc de la Million Mask March. Informa Sergi Garcia

Participants en la Million Mask March, a la plaça Universitat de Barcelona. Foto: Paula Roque

17:44 EN DIRECTE Els acampats a l'@AcampadaUni fan una assemblea aquesta tarda. Al migdia, la Junta Electoral ha descartat desallotjar-los d'Universitat. Vídeo de Paula Roque (@FotografaRoque)https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/sx5dSSDGLt — NacióDigital (@naciodigital) November 5, 2019

13:16 EN DIRECTE Els acampats a Universitat trolegen Álvarez de Toledo. Mentre ella parla, imiten frase de @marianorajoy com ara que "els catalans fan coses"; informa @PepMartiVall https://t.co/CiEY8xUFU0 #10N pic.twitter.com/J27FfPMttS — NacióDigital (@naciodigital) November 5, 2019

13:15 EN DIRECTE Uns joves de l'acampada d'Universitat (@AcampadaUni) deixen un sac de dormir per a Álvarez de Toledo i criden "Quédate, Cayetana!"; informa @PepMartiVall https://t.co/CiEY8xUFU0 #10N pic.twitter.com/oabVhwSt8r — NacióDigital (@naciodigital) November 5, 2019

13:15 EN DIRECTE Álvarez de Toledo es escridassada en un acte al costat de l'acampada de plaça d'Universitat (@AcampadaUni). Crits de "llibertat presos políticos", "feixista!" i "Letizia!"; informa @PepMartiVall https://t.co/CiEY8xUFU0 #10N pic.twitter.com/BnXWxufiMt — NacióDigital (@naciodigital) November 5, 2019

12:53 El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimarts que tots els convidats als premis Princesa de Girona d'aquest dilluns a Barcelona van poder accedir amb normalitat a l'acte si van utilitzar els autobusos contractats per l'organització. Els que no ho van fer, "pels motius que siguin", sí que van trobar més dificultats per culpa de la gran quantitat de manifestants antimonàrquics, alguns dels quals van increpar els assistents. Els Mossos, ha explicat Buch, van intentar obrir "puntualment i de forma extraordinària" algun punt del cordó policial, però no van modificar el pla previst inicialment.

12:32 Ester Capella: «Van preferir unes altres eleccions que no dependre dels que treballem pel diàleg». La consellera de Justícia demana "gestos" als partits que governin si volen la seva abstenció de nou; informa Marta Casas des de Rubí.

12:31 Cua de gent al jutjat de Berga per autoinculpar-se per l'1-O #Berguedà https://t.co/MbeLWfwfHk — NacióBerguedà (@NacioBergueda) November 5, 2019

11:14 El PSC abraça la proposta de Sánchez de penalitzar els referèndums. Per Irene Ramentol i Andreu Merino.

11:04 La cap de llista de JxCat al 10-N, Laura Borràs, ha advertit del paper que pot tenir l'Estat a l'hora de decidir quan seran les properes eleccions al Parlament. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts al matí, l'exconsellera ha remarcat que aquesta decisió podria dependre de Madrid si s'inhabilita el president, Quim Torra, per la causa de la pancarta i els llaços grocs: "És possible que sigui la justícia espanyola qui determini quan hi hagi eleccions, si s'inhabilita Torra judicialment no podrà continuar exercint el càrrec". Borràs també ha assegurat, en una entrevista posterior a TV3, que es tornaria a reunir amb el rei espanyol, Felip VI, per "incomodar-lo".

10:28 Iceta també considera que Sánchez té l'"obligació" de comprometre's a fer tornar Puigdemont a l'estat espanyol