La CUP es reivindica com «l'altaveu de la revolta popular»

Joan Coma, a l'acte de la CUP Foto: Adrià Costa

Natàlia Sánchez i Albert Botran, a Vic. Foto: Adrià Costa

"Tenim males notícies per a l'Estat: no ens rendim tot i les amenaces de repressió". D'aquesta manera ha presentat Albert Botran la candidatura de la CUP a les eleccions espanyoles del proper diumenge, en què va de número 2. Botran ha remarcat que voldrien una solució dialogada, però que "l'únic diàleg que entén l'Estat Espanyol és la lluita". Per això "una solució dialogada socialista és impossible".En aquest sentit, Botran ha afegit que s'estan repetint les eleccions "perquè no han pogut tolerar Podem com a soci". "No tenen grau de pluralitat", ha afegit. "Tot el que pot sortir del 10-N és únicament i exclusivament un govern de supervivència del règim del 78", ha explicat el candidat, remarcant que no se'n coneix la forma però que l'únic que recepta "és més repressió".Tot i això, "al costat de la repressió, hem de saber veure que hi ha una crisi", ha afegit Botran, remarcant que "de la crisi d'aquest règim és d'on naixerà la República catalana". "Cada vot a la CUP és un 'no ens rendim'. És un vot contra la resignació", ha conclòs.El regidor de Vic Joan Coma ha reivindicat que volen ser "l'altaveu de la revolta popular sense embuts". "Som partidaris de la desobediència civil per garantir els nostres drets com a persones i com a poble", ha afegit Coma.En aquest sentit, ha dit que a Madrid "cal una nova opció per exercir i estendre la desobediència civil a la resta de l'Estat i lluitar contra el règim". "Hi anem a desestabilitzar el règim tant com puguem, perquè els nostres drets no hi caben", ha apuntat, remarcant que falten "sinergies" amb la resta de pobles de l'Estat per tombar-lo".D'altra banda, Coma ha afegit que calen "xarxes de suport mutu" com les que s'han organitzat per als detinguts dels darrers dies, a més d'"institucions fortes" que estiguin al costat de la gent.Per la seva banda, Natàlia Sánchez, diputada al Parlament, ha remarcat que la reacció de protesta a la sentència de l'1-O "és una lluita pels drets i les llibertats de totes". Per això, ha afegit que "davant la sentència, reincidència".La cupaire ha apuntat que l'Estat "ha fracassat com a projecte democràtic": "les classes populars, dones i migrades no hi tenim lloc". "El PSOE no és la solució, sinó part del problema", ha dit la diputada, remarcant que no hi comptin per fer president Pedro Sánchez "amb un xec en blanc".També ha carregat contra el Govern: "Cap vot per als partits que tanquen files amb la violència policial". "Ens seguim mobilitzant per dignitat", ha afegit, remarcant que "fins que no siguem lliures, siguem ingovernables".La presentació a de la CUP a Vic ha estat l'únic gran acte de partit que s'ha portat a terme a la comarca per la campanya electoral. Els assistents no han omplert l'auditori Marià Vila d'Abadal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor