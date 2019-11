VÍDEO Álvarez de Toledo arrenca llaços grocs de TV3 abans del debat

Aberrant berganta

Per Guifré Guifre (Guilleries) el 6 de novembre de 2019 a les 15:02 0 0

Perquè no mostrar-se ferma quan només vol quedar bé amb una suposada elit cosmopolita i per a res apàtrida. De fet li fastiguegen tant els votants com els fans populars i més si són residents catalans. La falsa fe de la conversa que podria semblar una sobreactuació quan només és una estratègia per arribar a ser una von preisler! Tot això és comprensible i fins a tot admissible per a la seva parròquia . Ara bé tenint en compte que és una candidata d'una agrupació electoral amb seu a la capital de l'estat espanyol no li vindria millor tenir un programa potable o un projecte de futur convivencial ? No , no els interessa encara que pogués donar algun vot.