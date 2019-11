Forcadell demana «plantar cara a la dreta feixista»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha avisat aquest dimarts que la "repressió ha vingut per quedar-se" i encoratja tothom "a continuar treballant per guanyar el 10-N". En una carta que s'ha llegit al míting de campanya d'ERC a Tarragona, Forcadell ha apostat per sortir al carrer i dir prou a la "repressió, al càstig i l'escarment" perquè es vol "viure en llibertat".Des de la presó de Mas d'Enric, Forcadell ha apostat per "plantar cara" a la dreta feixista que pretén fer tornar el país "al segle XIX". Amb tot, ha reconegut que el camí cap a la llibertat és "llarg" i "difícil". També ha dit que la sentència de l'1-O estava decidida i que és "duríssima" per "humiliar-los i escarmentar-los". "Contra la repressió i contra la sentència: persistència, persistència i persistència", ha conclòs.L'expresidenta de la cambra catalana ha parlat de tres joves empresonats per les protestes post-sentència i ha constatat que són a la presó "perquè en nom de la unitat d'Espanya tot s'hi val". Ha avisat que la "repressió" ha arribat al jovent per fer-los "por" perquè "no es mobilitzin i no surtin al carrer". En nom dels joves, ha agraït el suport rebut.Forcadell s'ha mostrat confiada que la gent del país "no permetrà" que cap govern "arrabassi els drets i llibertats que tan durament van aconseguir" els que els van precedir. "Confio en vosaltres i estic convençuda que, de manera democràtica i sense cap mena de violència, com sempre hem fet, en ens sortirem. Em sento molt i molt orgullosa de tot el que hem fet quan miro enrere i del que estic convençuda que aconseguirem quan miro endavant", ha manifestat.

