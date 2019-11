INTERACTIU Quins resultats alegrarien (o amargarien) la nit electoral als partits catalans?

Les eleccions espanyoles del 10-N tenen una dimensió transcendental a Catalunya. No només perquè la investidura de Pedro Sánchez pot dependre dels suports que obtingui l'independentisme, sinó perquè l'estabilitat del Govern i la relació entre els dos socis que el conformen -ERC, candidata a repetir les eleccions, i Junts per Catalunya (JxCat), que malda per repetir els set escons de l'abril- també es posa en joc a les urnes. El PSC s'erigeix -no sense certa incomoditat- com a veu de Pedro Sánchez a Catalunya, els comuns aspiren a ser part de la "solució" i la dreta, dividida, competeix per veure qui és més dur. La CUP, mentrestant, pretén irrompre al Congrés i portar el seu discurs desobedient a Madrid.Aquest és el context en què se celebren les eleccions del 10-N, que tindran conseqüències internes en tots els partits. Amb quins resultats es podrà desfermar l'eufòria a cada seu electoral? Quins números posaran en entredit el futur dels candidats?analitza com interpretar el recompte del 10-N a la nit.

ERC (15 escons el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +15: Superar el resultat obtingut el 28-A li serviria per revalidar el triomf i, a banda, afermar l'estratègia d'independència sense terminis i mà estesa a Sánchez. 13-14: Tenint en compte la irrupció de la CUP, que li podria restar vots, caure un o dos diputats seguiria mantenint ERC en disposició de quedar primera a Catalunya. 10-12: Un retrocés d'aquest tipus posaria traves al creixement en les últimes eleccions i al discurs dels republicans, incòmodes amb el Sánchez més dur contra l'independentisme. -10: Baixar els deu escons, una xifra que fa tan sols uns anys ja seria bona, indicaria un fre a les aspiracions dels republicans i qüestionaria el seu candidat, Gabriel Rufián.

PSC (12 escons el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +12: Aconseguir més escons que la nit del 28-A no només permetria al PSC disputar la victòria a ERC, sinó també assegurar un bon resultat de Sánchez a l'Estat. 10-11: Un lleuger retrocés frenaria el creixement acreditat a l'abril i a les municipals, però afermaria la segona posició amb números similars al 28-A. 7-9: Caure fins a cinc escons posaria en entredit l'estratègia de Sánchez, dur amb els partits independentistes i més curós de tapar les fugues cap a la dreta que de dialogar. -7: Quan els socialistes baixen fins a tan avall, vol dir que la debacle és important a nivell estatal. El resultat evidenciaria la incapacitat del PSC de marcar perfil en campanya.

En Comú Podem (7 escons el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +8: En un context en què els socialistes es venen a si mateixos com a única garantia de govern a Espanya, una millora dels comuns els reforçaria per negociar. 7: Mantenir-se igual implicaria mantenir la tercera posició i, a banda, permetria als comuns erigir-se com a interlocutors en les hipotètiques converses amb Sánchez. 5-6: Caure fins als cinc escons indicaria fugues cap al PSC i cap a ERC, de manera que l'estratègia d'erigir-se com a "solució" al conflicte no hauria reeixit. -5: Baixar fins aquí implicaria haver perdut més de la meitat dels escons en tan sols tres anys i indicaria una davallada, també, a nivell estatal.

JxCat (5 escons el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +8: L'escenari òptim per a JxCat: créixer i intentar aconseguir tenir grup parlamentari propi en un moment complex i sense poder presentar els presos a les eleccions. 7: Mantenir el resultat permetria salvar els mobles i no reobrir les pugnes internes latents, però els obligaria a seguir enquadrats dins del grup mixt al Congrés. 5-6: Baixar fins a dos escons indicaria fugues cap a la CUP i possiblement cap a ERC, i implicaria pèrdues a Barcelona i a Girona. -5: Treure menys de cinc representants obriria una crisi a JxCat i posaria en entredit la carrera política de Laura Borràs, a qui sectors del partit volen de candidata a la Generalitat.

Ciutadans (5 escons el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit 4-5: En un context general de caiguda, repetir el resultat o bé caure un escó ja seria satisfactori per a Inés Arrimadas, que a l'abril va apostar per anar a Madrid. 3: Perdre un representant, dins la gravetat, reduiria l'impacte en un mapa d'Espanya marcat per la davallada de la formació d'Albert Rivera. 2: Obtenir només dos escons ja suposaria una caiguda greu, sobretot tenint en compte que Ciutadans va guanyar les últimes eleccions catalanes. Indicaria debilitat davant dels rivals de la dreta. 0-1: Una debacle sense pal·liatius que posaria en risc el futur d'Arrimadas i, per tant, també el de Rivera. Faria que fossin superats per PP i Vox.

PP (1 escó el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit 5: Un èxit rotund per a Cayetana Álvarez de Toledo i Pablo Casado, que la va promoure com a portaveu parlamentària al Congrés en contra de sectors del partit. 3-4: Créixer fins a tres escons donaria força a Álvarez de Toledo, taparia les fugues de l'últim cicle electoral i indicaria creixement arreu de l'Estat per a Casado. 2: En un context de remuntada a Espanya, quedar-se amb només dos escons suposaria mantenir-se per darrere de Ciutadans a Catalunya. 0-1: Un fracàs que complicaria el futur d'Álvarez de Toledo i que tornaria a deixar el partit desnortat després de les últimes patacades a les urnes.

Vox (1 escó el 28-N) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit 5: Una xifra tan esclatant per a Vox com preocupant per al mapa polític català, pensant ja en les properes eleccions al Parlament. Els situaria en posició de vèncer PP i Ciutadans. 3-4: Un creixement que exemplificaria la força de l'extrema dreta arreu de l'Estat i que faria mal als seus rivals directes. 2: Tenint en compte el context de crescuda general de la ultradreta, guanyar un escó podria deixar amb un regust amarg els d'Ignacio Garriga. 0-1: Quedar-se com ara o bé perdre l'escó obtingut el 28-A indicaria un fracàs de l'extrema dreta a Catalunya.

CUP (-) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +5: Un èxit rotund dels anticapitalistes, perquè estarien en disposició de superar JxCat i podrien gaudir d'un paper decisiu al Congrés en funció de l'aritmètica. 3-4: Una entrada amb força de la CUP a Madrid els donaria visibilitat gràcies al fet de mossegar la bossa de votants de JxCat i ERC amb un discurs de bloqueig a l'Estat. 1-2: Tenint en compte les enquestes, aconseguir fins a dos escons no satisfaria del tot les expectatives dels anticapitalistes i els reservaria un paper testimonial. 0: Quedar-se fora del Congrés suposaria un fracàs per als anticapitalistes i generaria remor interna, perquè no tots els sectors del partit avalaven anar a Madrid

