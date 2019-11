ERC revalida la victòria i pot ser clau en la investidura

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.375.013 Escrutat 90,26% Vots comptabilitzats: 3.500.109 72,15% Abstencions: 1.351.350 27,85% Vots nuls: 18.701 0,53% Vots en blanc: 24.502 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.882.149 Escrutat 91,23% Vots comptabilitzats: 22.259.361 69,95% Abstencions: 9.563.685 30,05% Vots nuls: 228.997 1,03% Vots en blanc: 198.499 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.101 0,00% 0 AHORA CANARIAS 1.095 0,00% 0 PDSJE 1.077 0,00% 0 MAS 1.041 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 999 0,00% 0 ANDECHA 869 0,00% 0 PREPAL 848 0,00% 0 MDyC 752 0,00% 0 AUNACV 631 0,00% 0 PYLN 615 0,00% 0 FE de las JONS 587 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 504 0,00% 0 CAnda 487 0,00% 0 FIA 422 0,00% 0 SOLIDARIA 268 0,00% 0 IZAR 265 0,00% 0 centrados 228 0,00% 0 RISA 219 0,00% 0 DPL 200 0,00% 0 C 21 60 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

"Guanyarem!", va cridar a plens pulmons Oriol Junqueras des des de Lledoners el passat 2 de novembre, just quan es complien dos anys del seu empresonament. Vuit dies després, la seva proclama s'ha fet realitat. ERC ha tornat a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya. Capitanejats per Gabriel Rufián, els republicans han revalidat el triomf, però amb 13 diputats, dos menys que els obtinguts el 28-A. Tot i això, poden ser determinants en la investidura si Pedro Sánchez mira cap a l'esquerra a l'hora de forjar aliances.Els republicans han encaixat amb satisfacció un resultat que durant el recompte ha anat frec a frec amb el PSC. En un context d'irrupció de la CUP amb dos diputats i amb un lleuger ascens de Junts per Catalunya, que ha passat de set a vuit, ERC ha perdut un representant per Barcelona i un per Girona, un descens que inevitablement serà analitzat de cara a les pròximes eleccions catalanes. Tot i això, donen per complerts els seus dos principals objectius: haver tornat a guanyar i poder tenir un paper clau en l'aritmètica de la governabilitat espanyola. La seva abstenció podria ser cabdal si Sánchez vol ser escollit de la mà d'Unides Podem.Els d'Oriol Junqueras han concebut el 10-N com una oportunitat per "sentenciar" l'Estat després de les condemnes imposades pel Suprem. Guanyar, han insistit, era la manera de respondre que, malgrat les penes de presó, l'independentisme persisteix. Aquesta ha estat l'única llicència en el terreny de l'èpica que s'han permès, perquè el missatge troncal s'ha acabat bastint en la necessitat d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez s'assegui en una taula de diàleg. ERC reivindica el seu rol d'interlocutor amb la Moncloa en un moment en què el PSOE ja no considera que el president Quim Torra sigui un "interlocutor vàlid".Amb l'independentisme de segell pragmàtic per bandera, han fet una crida al vot útil que ha estat efectiva. Els republicans han centrat la campanya en demanar que el suport independentista es concentrés en la seva candidatura perquè era l'única amb possibilitats reals de guanyar, però per transcendir les seves pròpies fronteres, han interpel·lat al votant no estrictament independentista que desitja una sortida dialogada al conflicte entre Catalunya i Espanya. Ja a les passades eleccions del 28 d'abril, segons el CEO, ERC va aplegar un 33% de votants que no tenien la independència com a model prioritari d'organització territorial.Els republicans han aprofitat que el PSC s'ha vist arrossegat per un PSOE que ha endurit el seu discurs contra l'independentisme i que ha entrat en la subhasta de la mà dura per interpel·lar el votant socialista incòmode amb aquest gir. Tot i això, amb la davallada de Ciutadans i malgrat el gir de Sánchez, els socialistes catalans han aguantat la posició. La pèrdua de dos escons -un a Barcelona i un a Girona- l'atribueixen a la irrupció de la CUP per primera vegada en unes eleccions espanyoles. En tot cas, es trenca la tendència a la davallada de JxCat, fet significatiu a tenir en compte els pròxims mesos.Amb la victòria al sac, caldrà veure ara si ERC acabarà sent o no aritmèticament determinant per a la governabilitat. Durant la campanya, Rufián ha insistit que un Sánchez "feble" serà més procliu a dialogar. Amb les dades sobre la taula, els de Junqueras poden ser clau si el PSOE busca una suma d'esquerres per governar. Tot i això, l'enduriment del discurs de Sánchez tant amb Podem com amb l'independentisme fa preveure que el primer intent dels socialistes serà el de buscar l'abstenció del PP.Més enllà del pes que acabin tenint o no al Congrés, els de Junqueras surten reforçats de cara a la pugna per les eleccions catalanes, un front que es començarà a obrir a partir d'ara. Van guanyar el 28-A, les municipals del 26 de maig i ara el 10-N amb els seus principals rivals, Junts per Catalunya, amb la meitat de la representació. Des d'ERC és vist com un bon punt de partida per afrontar la seva gran assignatura pendent: l'assalt a la presidència de la Generalitat.

