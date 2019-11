Iceta responsabilitza l'independentisme de l'ascens de Vox

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha responsabilitzat l'independentisme de l'ascens de Vox, per a qui les enquestes preveuen un creixement en escons a les eleccions del 10-N. "Algú pensa que sense aquest embolic de la independència a Catalunya, Vox hagués pujat tant?", s'ha preguntat en un míting a Can Massallera, a Sant Boi de Llobregat.Iceta ha insistit que els independentistes volen "la pitjor Espanya possible". "Es pensen que això els donarà vots", ha assegurat.El líder dels socialistes catalans ha tornat a criticar la "violència" en les mobilitzacions en resposta a la sentència i ha criticat les protestes d'aquest diumenge i dilluns contra la visita de Felip VI a Barcelona.Iceta és la cara visible de la campanya del PSC per al 10-N. Un dels motius és la baixa mèdica de la cap de llista, Meritxell Batet. Un altre, que per als socialistes aquestes eleccions espanyoles són l'avantsala d'uns hipotètics comicis al Parlament."Vull ser president de Catalunya", ha dit Iceta aquest dimarts a Sant Boi. Lògicament encara no té cap programa desenvolupat, però sí una idea clara. "Els Mossos dependran directament de mi", ha dit, a més d'assegurar que no qüestionarà la feina de la policia si té el control del Palau de la Generalitat.Un Govern liderat per Iceta que, "no deixaria de mirar a mig país", ha dit el primer secretari del PSC, que ha retret als independentistes que només es preocupin pels ciutadans partidaris de la independència de Catalunya.Abans que Iceta ha intervingut a l'acte l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, que ha qualificat el primer secretari del PSC com "l'únic amb intel·ligència política per resoldre el que passa a Catalunya".Moret ha lamentat la crema de "contenidors i bancs" i ha assegurat que cada contenidor cremat "simbolitza el que és de tots", alhora que ha criticat el Govern per "no condemnar la violència".També ha carregat contra l'organització de mobilitzacions en resposta a la sentència, concretament contra el Tsunami Democràtic. "Els Tsunamis arrasen i destrossen. És això el que volem per al nostre país?", s'ha preguntat.

