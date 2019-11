El Parlament Europeu demana que es declari inadmissible la demanda de Puigdemont pel seu escó

L'Eurocambra ha demanat als tribunals de la Unió Europea que es declari inadmissible la demanda de Carles Puigdemont contra la institució per no haver permès que assumís el mandat com a eurodiputat electe, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. En la primera ronda d'al·legacions escrites davant el Tribunal General de la UE que va acabar dilluns, el Parlament Europeu ha reclamat que es desestimi el cas perquè considera que no existeix "legislació europea al respecte" i que a l'hora de decidir qui és eurodiputat només "aplica la legislació nacional".D'altra banda, Espanya va reclamar fa dues setmanes personar-se a la causa, segons fonts de la defensa de Puigdemont. Tot i això, el tribunal encara no hauria decidit sobre la inclusió de les autoritats espanyoles en el procediment.Des del TJUE confirmen que els estats membre de la UE poden demanar intervenir en una disputa entre un particular i una institució del bloc europeu, però que el tribunal no està obligat a acceptar-ho com en els procediments prejudicials. Si ho fes, la decisió s'hauria de produir abans de celebrar-se la vista oral pel cas.Des del Parlament Europeu asseguren que el tribunal ara ha de decidir si admet entrar en el fons de la causa o si "la desestima sense ni tan sols entrant-hi". Per això, afirmen que encara no s'ha celebrat cap vista sobre el cas.Fonts europarlamentàries remarquen que l'Eurocambra va demanar la inadmissibilitat del recurs de Puigdemont en considerar que ell "no era eurodiputat" i, per tant, no podia actuar.Per ara, no s'ha convocat a les parts en el procés judicial per a la vista oral davant el Tribunal General.La defensa de l'expresident acusa l'Eurocambra d'alentir el procediment als tribunals amb seu a Luxemburg i al seu president, David Sassoli, de ser "esbiaixat" en aquest cas. "Estan intentant posposar qualsevol decisió", alerten, arran de la petició d'inadmissibilitat. Així, creuen que la petició del serveis jurídics de la cambra és un moviment per endarrerir l'anàlisi del fons del cas per part dels magistrats europeus.Puigdemont i el número dos de la llista 'Junts' a les eleccions europees del maig, Toni Comín, tenen dues causes als tribunals de Luxemburg pels seus escons buits al Parlament Europeu.En primer lloc, tots dos van interposar una demanda contra l'Eurocambra al Tribunal General de la UE per no haver permès que ocupessin l'escó, en una decisió que es va basar només en la llista definitiva d'eurodiputats enviada per Espanya i no en el primer llistat d'electes publicat al BOE. Les autoritats espanyoles no van permetre a Puigdemont i Comín fer a distància els tràmits necessaris a l'Estat per ser inclosos a la llista final d'eurodiputats. És per aquest cas que el Parlament Europeu demana la inadmissió i en el que Espanya vol personar-se.A banda, tots dos van exigir mesures cautelars al Tribunal General per assumir el mandat a l'Eurocambra de manera preventiva mentre es decidia sobre el fons del cas, però aquesta instància ho va rebutjar al juliol.Per això, Puigdemont i Comín van recórrer la desestimació de les cautelars davant del Tribunal de Justícia de la UE, que encara no s'ha pronunciat al respecte.

