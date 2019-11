Rufián endureix, el PP subvenciona, Puigdemont inquireix i el PSC desentona

(ERC) està en condicions de guanyar, de nou, les eleccions aquest diumenge. Això, però, comporta una responsabilitat: decidir què fa amb els seus vots. La passada -i breu- legislatura va oferir al PSOE la seva abstenció per barrar el pas a la dreta i evitar la repetició. Els socialistes van acceptar els vots però cap de les seves propostes i finalment Pedro Sánchez va tornar a cridar a les urnes. Què farà aquest cop ERC? Rufián ha endurit avui la posició dels republicans però no diu encara si votarà "no" al PSOE malgrat els menyspreus rebuts i que admet que amb aquest Sánchez "res a negociar". L'aritmètica ho decantarà tot.Els experts afirmen que estem a les portes d'una nova crisi econòmica i el PP proposa fer-hi front ambentre altres mesures. Per a ells, la innovació és clau i proposen un fons de garantia de 200 milions per a projectes innovadors. Estaria tutelat per l'Estat.La frase l'ha pronunciada, en un missatge gravat , l'expresident Carles Puigdemont després que Pedro Sánchez afirmés, en el debat a cinc de dilluns, que el portaria a Espanya per jutjar-lo malgrat que és la justícia belga la que ha de decidir si accepta l'euroordre del Tribunal Suprem i per quins delictes. La separació de poders va quedar, de nou, en entredit i Puigdemont no es va estar de recordar els anys més foscos del PSOE amb el terrorisme d'estat dels GAL contra ETA.Pedro Sánchez va tenir dilluns un discurs dur amb l'independentisme i el procés. Va situar-se més a prop de l'immobilisme del PP, Cs i Vox que del reformisme federal de Podem. Però això no agrada als seus votants catalans, que són partidaris de l'"amb Rivera no" -el candidat del PSC i president del Senat Manuel Cruz admet que prefereixen un acord amb Podem -. D'això i de les reformes federals.. Mentre no tinguin una alternativa millor, pensen a Ferraz, no cal pensar-hi massa.

