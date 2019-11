El Barça no reacciona i empata a casa contra l'Slavia (0-0)

El Barça no ha estat capaç d'esvair les males sensacions deixades en el partit contra el Llevant. Davant d'un Camp Nou mig buit i només "animat" per una grada d'animació voluntariosa i acrítica, els blaugrana han empatat a zero i no han estat capaços d'imposar-se en cap moment del partit davant d'un rival inferior com l'Slavia de Praga.El partit ha començat amb un Barça incòmode i un Slavia valent, pressionant a camp propi els blaugrana, que han tingut dificultats per sortir amb la pilota controlada i ha donat oportunitats als txecs. La primera ocasió clara, però, l'ha tinguda Semedo en un contraatac ràpid que ha obligat a lluïr-se al porter visitant. A la mitja hora de joc, Messi ha enganxat una pilota al mig del camp, ha driblat mig equip txec i ha acabat xutant al travesser de la porteria visitant. ​Tot i això, els de Valverde no han estat capaços d'imposar-se mitjançant el joc i l'Slavia ha posat en perill la portaria de Ter Stegen. El Barça no ha fet bé la pressió durant la primera part i ha permès contraatacs perillosos dels txecs. En l'últim tram de la primera part els blaugrana han tingut fins a tres ocasions clares consecutives que el porter ha pogut salvar. En un acció aïllada, l'Slavia ha marcat davant la passivitat de la defensa del Barça però ha estat anul·lat per fora de joc. El marcador no s'ha mogut i els blaugrana han marxat al vestuari generant molts dubtes. Jordi Alba ha acabat lesionat.La segona part ha començat amb un xut de falta de Messi que ha sortit fora per poc. Sense canvis significatius, el Barça ha continuat sense dominar el joc davant l'Slavia. El VAR ha anul·lat un gol a Vidal després d'una bona jugada amb Messi per un fora de joc molt just. Els de Valverde han tingut més la pilota però sense concretar la possessió en els últims metres i deixant la porta oberta als contraatacs dels txecs. Els minuts han anat passant amb ocasions pels dos equips i el Barça traient aigua de la barca en alguns moments davant d'un Camp Nou expectant.Al minut 20 ha sortit Ansu Fati per intentar revolucionar el partit. Al minut 30, una passada excel·lent del jove del planter ha deixat Messi en una bona posició davant del porter txec, que ha evitat el primer gol del partit amb una gran aturada. El Barça l'ha tornat a tenir pocs minuts després, de nou amb una assistència d'Ansu, però el xut de Rakitic ha sortit lleugerament desviat. El juvenil i De Jong han estat dels dos millors del partit, però el resultat ja no s'ha mogut i el Barça continua sense reaccionar i ha estat acomiadat amb una sonora xiulada.

