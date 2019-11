Setanta personalitats del centre dreta expressen el suport a l'actuació policial i a les institucions

Una setantena de personalitats, majoritàriament situades en l'espai del centre dreta, han signat un Manifest en defensa de la policia i les institucions catalanes . Impulsats per l'entitat Converses a Catalunya, que dirigeix l'exconseller Josep Miró i Ardèvol, els signants asseguren que volen "contribuir a reconstruir la pau civil, avui danyada". Fan una condemna expressa dels actes de violència i expressen el seu suport als cossos policialsEn el manifest, s'assegura que "en els últims dies, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, i especialment el Cos dels Mossos d’Esquadra, institució essencial del nostre autogovern, varen intervenir per afrontar la violència organitzada. Ho varen fer amb professionalitat i entrega, i per aquesta raó volem manifestar el nostre reconeixement i agraïment".El document afegeix que "es pot haver produït algun cas d'excés en la seva actuació, que no desvirtua la positiva qualificació global, i que en tot cas, seran els mateixos cossos policials els que, en primer terme, ho abordaran". Consideren "inapropiats" i "irresponsables" els "atacs efectuats per una part del Parlament de Catalunya, i el que resulta especialment greu, per part del president de la Generalitat".Els signants reclamen al Parlament i al president Torra que "actuïn de manera responsable i en bé de totes les institucions i del conjunt de la societat catalana" i que TV3 "recuperi el seu caràcter de servei públic avui totalment perdut". Fan una crida a la societat catalana a ser "proactiva en defensa de la pau civil, el respecte i la concòrdia".Entre els signants hi ha l'exconseller d'Interior Xavier Pomés, l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, l'advocada Sílvia Requena, el notari Juan José López Burniol, l'exeurodiputat del PP Santi Fisas, la politòloga Astrid Barrio, l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch, la professora de Dret Constitucional Montserrat Nebrera, l'advocat Oriol Molins, el diplomàtic Eugeni Bregolat i el periodista Daniel Arasa.

