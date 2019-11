La candidata dels comuns per Girona: «Puigdemont és un 'vivales'»

Puigdemont és un líder? "Puigdemont és un 'vivales'". Són paraules de la cap de llista d'En Comú Podem per la província de Girona a les eleccions espanyoles, Laura López, en una entrevista al Diari de Girona . Molt crítica amb l'independentisme, López considera que els presos polítics són a la presó perquè "s'han saltat les lleis", però admet que la sentència "potser és molt dura". "Posar el focus en la sentència fa que ens oblidem del que va passar", ha apuntat.La candidata dels comuns creu que els presos haurien de sortir al carrer perquè tenir-los tancats "no ajuda gens". Ella és partidària de l'indult, però recorda que l'haurien de demanar. "L'amnistia seria continuar enganyant la gent", assegura López, que considera que l'independentisme és "un enamorament" que dificulta que s'entenguin les propostes d'En Comú Podem: "Nosaltres oferim alternatives que no queden tan bé en els eslògans i que són més difícils d'entendre".En aquest sentit, creu que el moviment independentista ha "robat" les paraules. "Ara la democràcia és només la seva", ha apuntat, "igual que l'exili". "A l'exili és on anava la gent perquè no la matessin, ara hi han anat perquè els ha donat la gana", sosté López. Segons ella, la via unilateral porta "al desastre". Tot i admetre que "hi ha un problema", assegura que el procés ha fet que no es doni resposta als "problemes diaris dels treballadors".

