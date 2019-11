VÍDEO Atropellada just després d'explicar com s'han de conduir els patinets elèctrics

Se sabe las normas, final inesperado. pic.twitter.com/tftUdCMWUF — El Barry (@mokitrokiss) November 5, 2019

La conductora del patinet del vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials estudia prendre mesures legals contra la televisió balear, IB3. Les imatges, on la dona pateix una caiguda mentre condueix l'aparell, van ser emeses al programa Cinc dies.Fonts internes de la cadena han assegurat a l'AraBalears que el tall que s'ha difós per internet no és el que va aparèixer en el programa, i per tant investiguen qui ha pogut filtrar el vídeo sencer. Així, expliquen que el vídeo de la caiguda es va reproduir seguit d'altres imatges de recurs, i que les declaracions de la conductora van ser emeses juntament amb les d'altres persones entrevistades.

