INTERACTIU Quins resultats alegrarien (o amargarien) la nit electoral als partits espanyols?

PSOE (123 escons el 28-A) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +150: Èxit rotund. L'estratègia de Sánchez de repetir eleccions hauria sortit bé per als interessos del PSOE i podria governar en solitari amb suports puntuals. 140-150: Resultat molt positiu que consolidaria el PSOE com a primera força amb capacitat per governar fent servir la geometria variable i sense transigir amb el govern de coalició. 120-130: L'estratègia de repetir eleccions no hauria tingut èxit i el PSOE només aconseguiria mantenir els resultats del 28-A sense millores significatives. No tindria més remei que bsucar acords a banda i banda. - 120: Fracàs del PSOE que perdria els diputats que havia aconseguit el 28-A i es complica encara més mantenir la Moncloa. El lideratge de Sánchez i els seus estrategs quedaria en entredit en un partit amb barons territorials que els tenen ganes.

PP (66 escons el 28-A) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +100: Resultat molt positiu. El PP recuperaria els 100 diputats després de la patacada del 28-A. Tindria capacitat de condicionar Sánchez i, en el millor dels casos, de recuperar la Moncloa gràcies al suport de les dretes. 90-100: Bons resultats que confirmarien el que preveien les enquestes. El PP es consolidaria com a segona força molt allunyat de la resta de partits de l'oposició. 80-90: Malgrat la millora significativa, aquest resultat deixaria els de Casado a l'oposició i sense haver aprofitat la repetició electoral. El seu lideratge seguiria sense impulsar-se. -80: El PP milloraria resultats però no compliria les expectatives que li auguraven les enquestes i continuaria a l'oposició. Els adversaris de Casado podrien dir-hi la seva.

Ciutadans (57 escons el 28-A) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +40: Els d'Albert Rivera perdrien diputats però desmentirien les enquestes que els pronosticaven una patacada històrica. 30-40: Ciutadans salvaria els mobles malgrat perdre diputats i es disputarien la tercera posició amb Podem i Vox. 20-30: Caiguda molt significativa de Ciutadans que podria perdre el tercer lloc al Congrés. El lideratge de Rivera quedaria qüestionat i donaria ales als crítics interns. -20: Patacada històrica. L’estratègia de Rivera quedaria completament desacreditada, s'incrementarien les crítiques internes i el seu lideratge quedaria tocat de mort.

Unides Podem (42 escons el 28-A) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +40: Demostració de solidesa de Podem que mantindria la representació al Congrés malgrat el nou partit d'Errejón i podria continuar condicionant el PSOE. 35-40: Podem salvaria les eleccions i malgrat perdre diputats continuaria amb prou força per ser rellevant al Congrés com a soci principal de Sánchez, sempre i quan refessin la confiança trencada al juliol. 30-35: Caiguda significativa de Podem que l'obligaria a replantejar-se l'estratègia. -30: Davallada important dels de Podem, incapaç de mobilitzar el seu electorat. El lideratge de Pablo Iglesias quedaria molt tocat, amb Irene Montero en la recàmara.

Vox (24 escons el 28-A) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +45: Vox superaria totes les expectatives i se situaria com a tercera força al Congrés set mesos després d'irrompre-hi per primer cop. 35-45: Resultat positiu per Vox que aprofitaria la repetició electoral i compliria els bons pronòstics de les enquestes. Tindria encara més visibilitat al Congrés i minaria PP i Ciutadans. 25-35: Vox milloraria lleugerament els resultats però no seria capaç de recollir els diputats de Ciutadans ni capitalitzar la situació a Catalunya. -25: Els de Santiago Abascal desmentirien tots els pronòstics i no millorarien resultats. La decepció seria majúscula per a l'extrema dreta.

Más País (-) Eufòrics, satisfets, tocats o ensorrats? Clica una emoticona per veure amb quants escons es correspon cada estat d'ànim i la valoració per a cada partit +10: L'estratègia d'Íñigo Errejón hauria tingut èxit, irrompria amb força al Congrés i tindria força per facilitar un govern del PSOE, amb qui ja ha dit que vol pactar. 5-9: El partit d'Errejón milloraria les previsions de les enquestes i irrompria al Congrés amb capacitat per negociar amb el PSOE i Podem. 1-4: Més País entraria al Congrés però seria irrellevant i quedaria relegat al grup mixt. 0: Fracàs absolut d'Errejón, que no obtindria representació al Congrés i veuria fallida la seva aposta dins l'esquerra, que ha fragmentat encara més l'espai al marge del PSOE.

La repetició electoral ha afegit incertesa al mapa polític espanyol, sacsejat els últims per les múltiples crides a les urnes arran del bloqueig a l'Estat. Pedro Sánchez partia com a favorit clar a guanyar els comicis, però el pas del temps li ha restat suports -així ho desgranen les enquestes- i un dels escenaris més probable és que li costi mantenir els 123 escons davant d'un bloc de drets en el qual creixen el PP i Vox.Aquest és el context en què se celebren les eleccions del 10-N, que tindran conseqüències internes en tots els partits. Amb quins resultats es podrà desfermar l'eufòria a cada seu electoral? Quins números posaran en entredit el futur dels candidats?analitza com interpretar el recompte del 10-N a la nit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor