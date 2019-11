Les 10 persones més riques de Catalunya

Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners -principal embotelladora mundial del refresc-, és la catalana que acumula una major fortuna en aquest moment. Així ho indica la llista Forbes amb les 100 persones més riques de l'Estat el 2019, publicada aquest dimarts . A nivell estatal, com no podia ser d'una altra manera, encapçala la cursa Amancio Ortega amb 63.000 milions d'euros de patrimoni.Daurella, la primera catalana, n'acumula 1.600 milions. Amb gairebé la mateixa quantitat hi trobem l'expropietari de Cirsa Manuel Lao, que ha caigut del Top-10 estatal. Tanca el pòdium Isak Andic, president de Mango, amb 1.500 milions. Tot seguit, les 10 grans fortunes catalanes segons la prestigiosa revista econòmica Forbes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor