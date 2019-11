Calviño insisteix a acabar amb la «desigualtat de tracte» entre Puigdemont i els presos polítics

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha atès els mitjans de comunicació aquest dimarts a la seu del PSC per ratificar la voluntat expressada ahir pel president espanyol, Pedro Sánchez, de fer tornar Puigdemont a l'estat espanyol perquè sigui jutjat.Calviño ha defensat que a l'Estat existeix la separació de poders i que la funció de forçar el retorn de l'expresident de la Generalitat l'assumirà el "poder competent" però no ha detallat de quina manera la Moncloa pot complir el seu objectiu sense interferir en el terreny del poder judicial. Un objectiu que, segons la ministra, pretén acabar amb la "desigualtat de tracte" rebut per part de Puigdemont en comparació amb els presos polítics, condemnats de nou a 13 anys de presó.Una sentència dictada pel Tribunal Suprem com a colofó a un judici de l'1-O que Calviño ha qualificat d'"escrupolós amb l'estat de dret".Calviño, doncs, ha ratificat Sánchez i també el PSC, que aquest dimarts al matí ha defensat "l'obligació" del president espanyol de fer tornar Puigdemont. El primer secretari del partit, Miquel Iceta, també ha avalat la voluntat del líder del PSOE de reformar el codi penal per castigar la convocatòria de referèndums il·legals.Preguntada per la presència per primera vegada de Vox en un debat televisiu de candidats a la presidència del govern espanyol, Calviño ha admès que l'estat espanyol no estava "vacunat" contra l'extrema dreta.La ministra ha acusat la dreta de "normalitzar" la presència de l'extrema dreta a l'arena política i li ha retret que no actuï "com en altres països" i faci un cordó sanitari a Vox de cara a les eleccions del 10-N."Tensió social"Calviño s'ha mantingut fidel al discurs exhibit pels socialistes en campanya i ha assegurat que la "tensió social" que es viu a Catalunya no afavoreix l'economia, en concret les inversions i el creixement.De fet, la ministra ha assenyalat el context polític com a responsable que l'economia catalana creixi per sota de la mitjana estatal i ha demanat "obrir una fase constructiva" en què Catalunya "jugui el paper que li correspon".

