Anonymous reuneix una quarantena d'activistes emmascarats a la plaça Universitat

Manifestants convocats per Anonymous a la plaça Universitat de Barcelona. Foto: Paula Roque

Una quarantena de persones s'han donat lloc a la Plaça Universitat de Barcelona en el marc de la Million Mask March, manifestació organitzada per la plataforma Anonymous a nivell internacional. Aquest 2019, la ubicació -i la data- de la marxa ha coincidit amb l'Acampada de Joves , que tot i haver organitzat una xerrada a càrrec d'Anonymous al matí, no s'ha sumat a la marxa i ha celebrat una assemblea just al costat.Durant la protesta, els manifestants -tots ells emmascarats- han posat davant dels mitjans de comunicació amb banderes d'Anonymous, estelades i cartells de "Llibertat" i "Llibertat presos polítics". Alguns d'ells han pintat grafitis al terra de la plaça en què es podia llegir: "Anonymous" o "Free Cat & Assange", fent referència a la llibertat de Catalunya i de Julian Assange, fundador de Wikileaks, que va ser empresonat el passat mes d'abril.La manifestació de Barcelona ha passat desapercebuda a nivell mundial, sobretot amb moblitzacions multitudinàries com la de Hong Kong, on milers de persones han sortit al carrer:Cada 5 de novembre la plataforma ciberactivista Anonymous convoca la popular marxa de les màscares, més coneguda com a Million Mask March: Una multitudinària protesta on milers de persones d'arreu del món recorren els carrers de les seves ciutats portant màscares de Guy Fawkes, amb reivindicacions al voltant de la corrupció a la política, la desmilitarització o la violència policial, entre d'altres.Aquesta protesta- que es va celebrar per primera vegada el 2013- té el seu origen al Regne Unit, en l'anomenada Bonfire Night (Nit de les fogueres). Aquesta celebració commemora el fracàs de l'atemptat del 5 de novembre de 1605 en què un grup de catòlics -encapçalats per Guy Fawkes- van intentar destruir el palau de Westminster, seu del parlament a Londres.Els manifestants van tots amb la mateixa mascara de Guy Fawkes, igual que la que apareix a la pel·lícula de V de Vendetta, i que s'ha convertit en símbol del moviment Anonymous. Totes les marxes se celebren a la mateixa hora en diferents punts de tot el planeta.

