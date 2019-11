Inspecció del Treball no veu irregularitats en les empreses vinculades al germà de Ximo Puig

L'Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València ha confirmat l'absència d'irregularitats en l'atorgament de subvencions a les empreses Mas Mut i Comunicaciones Els Ports, vinculades a Francis Puig, el germà del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.La conclusió de l'actuació inspectora després de l'examen de la documentació que hi havia en els expedients administratius existents en el Servef i la resta de les comprovacions que es van fer amb motiu de la denúncia presentada al febrer pel PP valència.En el document que van presentar els populars a principis d'any, s'exposava que les subvencions que havien rebut aquestes dues companyies a compte del programa per a la contractació de joves, Avalem Joves, entre el 2016 i el 2018 s'havien obtingut sense haver complert les condicions necessàries. Fet que ara, Inspecció de Treball ha comprovat que no és així.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor