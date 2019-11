Enterren a Torelló les restes d'un soldat republicà recuperades d'una fossa de la Guerra Civil

Durant l'acte aquest dimarts al cementiri de Torelló. Foto: Josep M. Montaner

Durant l'acte amb els familiars del soldat republicà, l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, i la consellera de Justícia, Ester Capella. Foto: Josep M. Montaner

En Josep Sabatés, de 85 anys, tenia un any i mig quan el seu pare va marxar al Front Republicà amb dos tiets. El seu pare va tornar, però la resta no. Això ha marcat la història de la seva família que, fins aquest dimarts, no ha pogut enterrar un d'aquests tiets al cementiri de Torelló.Ha estat un acte emotiu i reivindicatiu presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, que és qui ha lliurat les despulles del soldat a la família amb el guix que duia al braç. L'han localitzat a la fossa del Soleràs, a les Garrigues, i el Programa d'identificació genètica l'ha relacionat directament amb en Josep, tot i que no s'ha pogut determinar a quin dels dos tiets correspon. Capella ha assegurat que continuaran treballant per esbrinar-ho.El soldat Sabatés és una de les 146 persones mortes durant la Guerra Civil que van ser localitzades a la fossa del Soleràs, a les Garrigues, excavada l'any 2017 gràcies al Pla de fosses de la Generalitat. És la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya pel que fa al nombre de persones enterrades.Gràcies al programa d'identificació genètica, s'ha determinat que les despulles corresponen a una persona de la via paterna de la família Sabatés, de Torelló, però originària de Ripoll. Es dona el cas, però, que dos germans de la família van desaparèixer durant la Guerra Civil. L'absència de documentació no permet, de moment, determinar de qui es tracta.El soldat Sabatés és una de les vuit persones que han pogut ser identificades a partir del programa d'identificació genètica. D'aquests n'hi ha set que estaven a la fossa del Soleràs.El programa compta amb una base de dades on hi ha perfils genètics de familiars de víctimes i perfils genètics de les restes humanes localitzades en fosses. Si hi ha coincidència genètica, la víctima pot ser identificada i, per tant, retornada a la família, que és qui decideix com donar-li sepultura. En aquest cas, la família Sabatés ha decidit fer un enterrament religiós al cementiri de Torelló.