Un espectacle inspirat en les falles del Pirineu marcarà l'inici del Lluèrnia a Olot

El tret de sortida del festival, aquesta tarda a les set al solar de Can Sau (al carrer Proa), servirà, també per a obrir al públic un nou espai de carrer que es va crear amb l’enderroc de can Sau. La consolidació de la paret mitgera del solar, a càrrec de l’estudi unparelldarqui- tectes (Eduard Callís i Guillem Moliner), ha superat la intervenció tècnica per a generar un espai que evoca les capelles del contigu santuari del Tura.El treball creatiu dels arquitectes es complementarà amb els vitralls retroil·luminats de l’artista visual Quim Domene, hortolà de la llum en aquest Lluèrnia 2019, que oferirà en conjunt una nova plaça que, ben bé, podria operar de santuari civil en un barri on els espais cívics són, més que una necessitat, una urgència