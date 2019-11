Torrent es planta davant del TC: «No deixarem que la censura entri al Parlament»

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, manté que els diputats han de poder debatre de qualsevol qüestió. Així ho ha defensat aquest matí després que Tribunal Constitucional suspengués les últimes resolucions sobre l'autodeterminació i advertís a Torrent dels riscos penals que suposa desobeir les ordres."Els catalans i les catalanes continuaran pensant el que pensen, hi hagi qui hi hagi davant de la institució", ha anunciat el president de la cambra catalana davant de les advertències de l'alt tribunal. En aquest sentit, Torrent ha deixat clar que no deixarà que la "censura" entri al Parlament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor