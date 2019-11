Un jutge avala el tancament de Pachá per incompliment en matèries de seguretat

El jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat per la discoteca Pachá contra el tancament durant 15 dies ordenat per l'Ajuntament de Barcelona. La mesura és fruit d'un expedient sancionador obert pel consistori contra tres discoteques del Front Marítim per incompliments en matèria de seguretat. Totes elles han recorregut i ara arriba la primera resposta judicial.El tancament va ser notificat dilluns a la discoteca i es farà efectiu a les 48 hores, és a dir, aquest dimecres. Segons el jutge, en aquest cas "preval l'interès públic per sobre del privat" i cal tenir en compte que "el compliment efectiu d'una sanció administrativa comporta un principi d'exemplaritat que ha de tenir-se en compte". "L'administració ha d'exigir amb el màxim de rigor un compliment exhaustiu de les mesures de seguretat", continua.El jutge considera que el tancament durant 15 dies genera un perjudici, però no suficient com per acceptar les mesures cautelars que plantejava la discoteca.La llavors regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va anunciar fa sis mesos l'obertura de tres expedients sancionadors a tres discoteques del Front Marítim: Pachá, Shoko i Carpe Diem. De fet, el govern municipal pretén un canvi d'usos en aquest espai , que depèn de l'Estat. Pin va assegurar que les negociacions estaven molt avançades perquè aquests terrenys es convertissin en una gran zona d'equipaments, però el govern espanyol es va desmarcar d'aquestes declaracions. De fet, un mes després va renovar els permisos a aquestes discoteques fins al juny del 2020.

