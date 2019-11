VÍDEO Puigdemont acusa Sánchez de voler comportar-se com els GAL: «Vostè em vol segrestar?»

Carles Puigdemont ha publicat aquest dimarts un vídeo a les xarxes socials per tal de respondre el president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que ahir va elevar el to contra l'independentisme en el debat electoral amb tots els caps de cartell del 10-N . El missatge arriba quan queden cinc dies per a les eleccions i el pols entre els socialistes i l'independentisme no cessa.Puigdemont ha afirmat que Sánchez només té dues maneres de complir el seu "compromís" de "portar-lo a Espanya" i totes dues són "il·legals i contràries al dret de la Unió Europea": "O prendre les decisions del poder judicial des del consell de ministres o tornar al segrest de persones, com feien dirigents del seu partit en el passat". "Vostè vol segrestar-me, senyor Sánchez?", ha etzibat l'expresident, que ha retret al candidat socialista que necessiti "exhibir el seu cap com un trofeu fer esgarrapar vots". "Si fa això, acabarà com Barrionuevo i la seva banda", ha afegit.L'expresident ha afirmat que les paraules de Sánchez refermen la idea que a Espanya no hi ha separació de poders i ni ell ni la resta exiliats podrien tenir un judici just. En aquest sentit, ha advertit el president espanyol en funcions que hauria d'estar "seriosament preocupat" per la percepció d'Europa sobre la independència judicial. En to irònic, li ha agraït que hagi estat "tan franc" en el debat.La promesa del líder del PSOE de tornar Puigdemont a Catalunya impacta, a banda, en el debat electoral. El líder de Junts per Catalunya (JxCat) ha assegurat que Sánchez no tindrà el suport de la seva formació. "Un irresponsable mai comptarà amb el nostre suport. Vostè vol continuar a la Moncloa al preu que sigui", ha determinat el cap de files del Consell per la República en el vídeo, que dura sis minuts.Sánchez, ja des de la primera intervenció en el debat, va deixar clar que no deixaria ni un mil·límetre als independentistes. En aquest sentit, va assegurar que tornaria a penalitzar els referèndums il·legals -mesura impulsada per José María Aznar i que José Luis Rodríguez Zapatero va liquidar-, que posaria traves a l'ús "sectari" de TV3 i que s'engegaria una assignatura sobre valors constitucionals a les escoles de tot l'Estat.El candidat del PSOE, a banda, va retreure a Pablo Casado, cap de files del PP, que Puigdemont es "fugués" quan Mariano Rajoy estava a la Moncloa, i que fos durant el mandat dels conservadors que es fes un referèndum al marge de la Constitució i que es declarés la independència. Són afirmacions que estan impactant en la campanya catalana del 10-N, sobretot tenint en compte que ERC va abstenir-se en la investidura de Sánchez al juliol sense cap contrapartida a canvi, com recorda sempre JxCat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor