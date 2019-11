El TC suspèn les últimes resolucions sobre l'autodeterminació i torna a advertir Torrent

El Tribunal Constitucional ha tornat a advertir aquest dimarts Roger Torrent i la resta de membres sobiranistes de la mesa del Parlament del risc penal que té desobeir les seves resolucions. En una reunió extraordinària aquest matí, el Constitucional ha admès a tràmit per unanimitat l'incident d'execució del govern espanyol i ha suspès els acords de la mesa del Parlament sobre l'autodeterminació, en aplicació de l'article 161.2 de la Constitució.Així mateix, el TC ha suspès cautelarment la tramitació de la proposta de resolució conjunta dels independentistes al Parlament en resposta a la sentència de l'1-O en la qual es reitera la defensa de l'autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va dir va uns dies que el Parlament no podia debatre sobre sentència del Suprem assegurant que això atempta contra la separació de poders.L'executiu de Pedro Sánchez va recórrer l'admissió a tràmit de la proposta de resolució del 22 d'octubre i després l'acord del 29 d'octubre que rebutja les sol·licituds de reconsideració de PP, Cs i PSC. Concretament, el govern espanyol considera que la mesa del Parlament ha incomplert dues providències del TC, del 10 i del 16 d'octubre, que ja adverteixen Torrent i suspenen cautelarment resolucions similars, així com les sentències 98/2019 de 17 de juliol, que anul·la la reprovació del monarca aprovada al Parlament l'11 d'octubre de 2018. El govern espanyol va reclamar que s'apliqués l'article 161.2 de la Constitució que deixa sense efecte qualsevol llei, acord o normativa autonòmica impugnada per l'Estat.Torrent va deixar clar fa pocs dies que està disposat a actuar com ho va fer Carme Forcadell, condemnada a 11 anys i mig de presó. Això vol dir permetre debatre sobre tot i no "limitar" de què es pot parlar i de què no al Parlament, per evitar així que "la censura" entri a la cambra catalana. "Mentre jo sigui president, no permetré que es coarti la llibertat d'expressió. Al Parlament es parlarà de tot allò que vulguin els diputats", va dir en roda de premsa després de tramitar la resolució sobre l'autodeterminació.

