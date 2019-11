Rodrigo Lanza, una vida entre reixes

Hoy es juzgado #RodrigoLanza. Nuestro compatriota #Lainez fue asesinado por llevar unos tirantes con la bandera de #España. Defendemos la cadena perpetua para los que sean condenados por delitos tan graves, no los queremos en nuestras calles. #EspañaSiempre pic.twitter.com/UjtGpKjWc4 — Rocio Monasterio (@monasterioR) November 4, 2019

Rodrigo Lanza, condemnat pel cas 4-F que va deixar tetraplègic un policia a Barcelona, s'exposa a 25 anys de presó. És la pena que exigeixen la Fiscalia i Vox, que exerceix d'acusació popular en el judici contra per la mort de Víctor Laínez el 2017 a Saragossa. Lanza està acusat d'assassinat per odi arran del popularment conegut com a "crim dels tirants". El jove fa gairebé dos anys que es en presó provisional, bona part d'aquest temps en aïllament. Una condemna d'aquesta magnitud l'abocaria a passar mitja vida a la presó, després d'haver passat cinc anys entre reixes pel cas 4-F que va donar peu al documental Ciutat Morta Inicialment diverses informacions apuntaven que Laínez lluïa uns tirants amb els colors de la bandera d'Espanya i que aquest va ser el motiu pel qual Lanza el va matar. Aquesta peça de roba, però, mai ha aparegut i és un dels arguments als quals recorre la defensa, que demana l'absolució.ha tingut accés a l'escrit de defensa, que relata la seva versió sobre els fets ocorreguts al bar Tocadiscos la matinada del 8 de desembre de fa dos anys.Segons l'escrit, un amic que acompanya Lanza el va alertar de la presència de Laínez. "Va dir-li [a Lanza] que havia de marxar del país per ser estranger [és xilè]". L'escrit explica que immediatament després l'acusat i els seus acompanyants van veure com Laínez escrivia al seu mòbil i van pensar que estava contactant amb altres persones. Immediatament després, sempre segons la defensa, van decidir marxar.En aquell moment, però, un dels amics de Lanza l'hauria alertat que Laínez tenia una navalla a la mà. "Tement per la seva vida i amb l'única intenció de defensar-se i evitar una agressió va intentar fer tirar enrere l'agressor empenyent-lo a puntades", diu l'escrit. "Veient que aquest no cessava en el seu afany, va colpejar-lo a la cara". Un cop que va fer caure Laínez a terra, on Lanza va colpejar-lo a la cara "davant del temor que s'aixequés" per agredir-lo.La defensa argumenta que la lesió que va causar la mort de Laínez va ser provocada per l'impacte amb el terra arran del cop de Lanza, i no directament per l'agressió d'aquest.Un argument que també reflecteix l'informe mèdic pericial aportat per la defensa, realitzat pel metge forense Esteban Fernández i al qual també ha tingut accés, que considera incompleta l'autòpsia realitzada a la víctima. "S'hauria pogut determinar la presència o absència de tòxics a la sang en el moment de l'agressió", assenyala.L'informe argumenta que aquesta detecció és "fonamental" en l'àmbit mèdic i legal per descartar o confirmar la implicació en la causa de la mort. A més el forense també recull que les fotografies fetes durant l'autòpsia permeten veure lesions no recollides en l'informe de la mateixa autòpsia."Pablo em comenta que és un nazi conegut al barri [...] Jo estava una mica begut i volia impressionar les noies. Vaig pensar dir-li alguna cosa, va ser una estupidesa". Així comença Lanza el seu relat del que va passar aquella nit, segons el dictamen pericial psiquiàtric-forense aportat per la defensa, al qual ha tingut accés. Laínez era simpatitzant de grups d'extrema dreta i la Falange va demanar a l'Ajuntament de Saragossa que condemnés la seva mort. El relleu del partit feixista l'ha agafat Vox, que ha demanat "cadena perpètua" per Lanza."Em va dir alguna cosa així com que 'els sudaques com tu no haurien d'estar aquí'", continua. Lanza assegura que no va veure els suposats tirants ambla bandera espanyola. "Anava amb una jaqueta texana o de cuir, motera. Fins a dalt", detalla.Lanza també assegura que Laínez portava una navalla. "Em vaig acollonir", diu a l'informe. "Des que la veig fins que ell és a terra, crec que ve a apunyalar-me", defensa. "L'únic que volia és que quedés estabornit i em donés temps a marxar", argumenta. Igual que els tirants, la navalla no ha aparegut mai i cap dels dos objectes apareixen com a proves al judici.L'informe psiquiàtric-forense analitza tant la personalitat de Lanza com la seva reacció en el moment dels fets. Pel que fa al primer apartat, el defineix com una persona que "busca el reconeixement i l'afecte del grup", "immadura" i que tendeix a l"exhibicionisme". Tot plegat alimentat per una vida marcada per la "violència familiar", "l'abandó" i les "carències econòmiques".Pel que fa a la baralla amb Laínez, parla d'una "reacció en curtcurcuit", provocada per "una força instintiva i irresistible". Segons l'informe Lanza va sentir un "terror" que podia modificar la seva percepció de la realitat, les persones i els objectes.Lanza va traslladar-se a Saragossa després d'haver complert cinc anys de presó pel cas 4-F, condemnat per l'agressió durant un desallotjament el 2006 que va provocar que un agent de la Guàrdia Urbana quedés tetraplègic. La seva defensa va denunciar irregularitats al judici i el documental Ciutat Morta oferia una altra versió dels fets, segons la qual l'agent no hauria pogut patir la lesió per l'acció atribuïda a Lanza. El documental fins i tot aportava el testimoni de la persona que presumptament hauria llançat l'objecte causant de la lesió.Després de la reclusió, Lanza va sentir la necessitat de marxar de Barcelona per allunyar-se de la ciutat on havia passat tot. També de les conseqüències que l'episodi del 4-F havia tingut sobre la resta d'acusats, principalment en Patricia Heras, que es va suïcidar.Gairebé 14 anys després torna a estar a la presó i s'enfronta a una condemna de 25 anys. L'objectiu de la defensa és fer caure l'agreujant ideològic de l'acusació i convèncer el jurat que Lanza va actuar motivat per la por. El judici mediàtic, però, ja ha començat i el "crim dels tirants" ocupa portades, tot i que no han aparegut mai.

