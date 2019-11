El Govern acusa Felip VI de «fer política» en plena campanya electoral

Felip VI va assenyalar ahir, en una intervenció a Barcelona envoltada de fortes mesures de seguretat, que a Catalunya no hi tenen cabuda ni la "violència", ni la "intolerància", ni el "menyspreu a les llibertats dels altres" . La resposta del Govern ha arribat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell executiu, en la qual la consellera de la Presidència, Meritxel Budó, ha acusat el monarca de "fer política" en plena campanya electoral. "El rei pren part", ha reflexionat Budó.Segons la dirigent governamental, Felip VI segueix sense "escoltar una bona part dels ciutadans". La visita del rei va generar protestes al carrer -milers de persones es van acostar a la Diagonal de Barcelona, que estava tallada durant quilòmetres per encapsular el Palau de Congressos- que van incloure el bloqueig en zones del recinte. Budó, en tot cas, ha destacat que els assistents hi van arribar "sense problemes".De fet, la consellera ha explicat que es van fletar trenta autobusos per part de l'organització, dels quals només se'n van omplir set. "Si hi va haver una imatge desafortunada, des del Govern sempre l'hem condemnat. Però no vam veure cap agressió i l'acte es va dur a terme. La lectura és positiva perquè es va fer amb tota normalitat", ha recalcat Budó, que també s'ha referit als aplaudiments al rei dins l'auditori."Lamentem del discurs no que l'aplaudissin les persones que hi havia dins, sinó que no escolti les persones que hi ha fora. Des del Govern vam decidir que no assistiríem a aquest tipus d'actes", ha recalcat la dirigent independentista. Des del 22 de juny del 2018, el president de la Generalitat, Quim Torra, ja no és el vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona, que és l'organitzadora de l'acte d'ahir.

