Els veïns del bloc Venus recorren al micromecenatge per demandar el Consorci de la Mina

Els veïns del Bloc Venus de la Mina estan decidits a exigir responsabilitats al consorci d'administracions que gestiona el barri. Per això han obert una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de recollir diners que els permetin demandar els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, el Govern i la Diputació de Barcelona per danys morals. Tenen 40 dies per aconseguir 12.800 euros.Els 53 demandants ja havien anunciat la voluntat de portar el consorci als tribunals i finalment han optat per la via del micromecenatge, tenint en compte que la majoria ingressen prestacions o no tenen feina fixa. Així ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa al barri Paqui Jiménez, una de les demandants i cara visible de Venus.Si un cop acabats els 40 dies han assolit l'objectiu mínim, obriran un nou període de 40 dies més per intentar incrementar la recaptació fins als 17.800 euros per fer una anàlisi pericial de l'estat del bloc. L'edifici fa 17 anys que està pendent d'enderrocament però la manca de compliment per part de les administracions ha provocat que estigui en un estat avançat de degradació. Fins i tot el Síndic de Greuges ha qualificat d'"infrahumanes" les condicions en què viuen els veïns.Les famílies insisteixen que l'edifici està fet pols i que la manca de recursos dels veïns impedeix fer obres de rehabilitació. Les principals conseqüències són el fred, la brutícia i la degradació social que acompanya la urbanística, ja que l'estat del bloc convida venedors de droga a desenvolupar-hi la seva activitat.Només una trentena de veïns -dels 200 que viuen a l'edifici- van poder pagar a les administracions els 48.000 euros que els reclamaven per accedir a un altre pis propietat del Consorci. La resta han quedat atrapats en un periple judicial.Primer van presentar una demanda per inactivitat administrativa i que demanava la intervenció del Jurat d'Expropiació de Catalunya. El jutge va fallar a favor de les administracions i ara els veïns estan pendents d'un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En la seva sentència, però, el jutge reconeixia la degradació de l'edifici i les males condicions en què estaven obligats a viure els veïns."La sentència ens marcava el camí", explica Mariona Torra Duran, advocada del Col·lectiu Ronda i dels veïns afectats. Al juliol 53 veïns van reclamar 100.000 euros per cap al consorci en concepte de responsabilitat patrimonial, un total de 5 milions d'euros. "Si el consorci no ho accepta serà el moment de demandar les administracions per danys morals. Confien que el micromecenatge els ajudi a aconseguir els recursos suficients i també a posar el focus sobre la realitat del Venus i del barri de la Mina. "Ningú ha de pagar el preu de ser pobre" ha defensat Jiménez.

