Rufián deixa en l'aire si ERC s'abstindrà o no a la investidura de Sánchez

"La situació és tan dolenta que per a alguns és una bona alternativa que guanyi Sánchez"

Es tornarà a abstenir ERC davant d'una eventual investidura de Pedro Sánchez? Al candidat republicà, Gabriel Rufián, se li fa aquesta pregunta diàriament del dret i del revés. La resposta sol pivotar en tres plantejaments: el primer, que cal derrotar els socialistes a Catalunya perquè el PSOE sigui "feble" i renunciï a un acord amb PP i Ciutadans; el segon, que "amb aquest Sánchez no es pot parlar"; i el tercer, que cal ser conscient que l'alternativa és un govern de dretes.Però els periodistes insisteixen: s'abstindrà ERC o no s'abstindrà? Els republicans són conscients que respondre un sí o un no rotund no cotitza a l'alça sense tenir els resultats del 10-N sobre la taula ni saber si hi ha possibilitats o no d'una aliança d'esquerres. Però la premissa que va llançar a la campanya del 28 d'abril Oriol Junqueras, que va dir que el seu vot en cap cas serviria per facilitar un govern de dretes, segueix ben viva dins del partit.Altra cosa és que, en un context en què els socialistes han endurit el seu discurs contra Catalunya per eixamplar la seva majoria a costa de Ciutadans , sigui contraproduent verbalitzar-ho. Especialment en un moment en què una part de l'independentisme acusa ERC d'haver volgut "regalar" el vot a Sánchez "a canvi de res".La roda de premsa a l'ACN que ha ofert Rufián ha girat majoritàriament a l'entorn de quin serà el posicionament dels republicans un cop passat el 10-N. El candidat ha defensat, primer, l'aposta d'ERC d'abstenir-se a la investidura fallida de Sánchez. Ha argumentat que els vots del seu partit "no són mai a canvi de res" i que, en aquell cas, van servir, precisament, per "desemmascarar" el PSOE i "trencar-li la cintura". Incomodar-lo, en definitiva, perquè no pogués posar l'independentisme al mateix sac dels que acusa de bloquejar la seva elecció com a president. A més, ha recordat que l'alternativa era que "el feixisme", d'una forma o altra, entrés a la Moncloa. L'abstenció d'ERC, sosté, va ser un inhibidor perquè altres partits de la dreta no apostessin per aquesta opció.Ara, amb aquest PSOE "desemmascarat" i un Sánchez que ha titllat de "provocador", Rufián ha afirmat que "no es pot ni dialogar ni negociar". El debat a TVE, ha afirmat, va deixar al descobert quines són les propostes del líder dels socialistes per a Catalunya: "insultar" i "criminalitzar" l'escola catalana i els seus mestres, "insultar" els treballadors de TV3 i promoure una reforma perquè organitzar un referèndum sigui un delicte. "Si demana que un referèndum sigui delicte, significa que ara no és delicte. Ergo, significa que hi ha nou persones a la presó de forma injustificada", ha assegurat tot afegint que l'actitud del govern de Sánchez és "miserable".Al mateix temps, però, Rufián ha insistit que el compromís d'ERC a favor del diàleg "és ferm". Fins i tot malgrat aquest PSOE perquè l'alternativa seria "la màgia, el simbolisme i el fum", paraules que ha dit sense mencionar directament a Junts per Catalunya ni la CUP. Al seu judici, el fet que Sánchez "no tingui principis" implica que, davant d'un resultat que el debiliti, canviarà d'actitud. Cal dissuadir-lo, ha subratllat, de la intenció de ser investit de la mà dels partits de dretes- De fet, ha recordat que va ser quan es va veure desbancat de la secretaria general del PSOE quan va exhibir més perfil d'esquerres. Clar està, però, que aleshores era el PP qui estava a la Moncloa i que just després de les eleccions del 2015, quan va encaixar els pitjors resultats de la història dels socialistes, va teixir un acord amb Ciutadans que va acabar en una investidura fallida.En tot cas, els republicans reconeixen que, malgrat l'enduriment del discurs, els socialistes segueixen sent el mal menor. "La situació és tan dolenta que per a alguns és una bona alternativa que guanyi Sánchez", ha dit. Aquest és el motiu pel qual, ha explicat, van ser especialment severs amb el posicionament de Pablo Iglesias a l'estiu. "Del PSOE no esperem res, però sí de Podem, per això l'interpel·làvem constantment", ha argumentat. Acceptar l'oferta de ministeris que va fer el PSOE al juliol a Iglesias era la manera, ha dit, d'evitar "una alternativa molt pitjor". De la mateixa manera que acceptar "condicionar des de fora" el govern també ho era abans de sucumbir a una repetició electoral que consideren que Sánchez buscava.Hi haurà abstenció o no hi haurà abstenció d'ERC? Ni un sí ni un no rotund. La claredat no arribarà fins que hi hagi els resultats sobre la taula i es destapi amb quina actitud pensa afrontar el PSOE l'endemà del 10-N, si amb la mà dreta o amb l'esquerra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor