L'1x1 del debat català: Els dos blocs s'enquisten i baixen al fang

GABRIEL RUFIÁN (ERC)

JOSÉ ZARAGOZA (PSC)

JAUME ASENS (EN COMÚ PODEM)

LAURA BORRÀS (JXCAT)

INÉS ARRIMADAS (CS)

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO (PP)

IGNACIO GARRIGA (VOX)

MIREIA VEHÍ (CUP)

Més que un plató, ha semblat un ring de boxa. Els intercanvis de retrets, les interrupcions i el to crispat ha marcat bona part del debat de candidats de TV3. El creuament de dards ha estat generalitzat i la majoria de pactes de no agressió han acabat saltant pels aires. Fins i tot entre partits independentistes. Com era previsible, el conflicte entre Catalunya i Espanya ho ha impregnat tot de principi a fi i les propostes per resoldre'l han estat escasses, especialment pel que fa als partits que poden ocupar la Moncloa.Si una cosa ha quedat clara és que els blocs segueixen enquistats i que, de cara a l'escenari post-10-N, no s'intueixen canvis de posicionament. Tampoc s'ha desbrossat el camí de les aliances, tot i que el PSC i el PP sí que han fet afirmacions comprometedores. Els socialistes han assegurat que no faran un pacte de govern amb els populars -no han negat, però, que puguin acceptar els seus vots en la investidura- i els conservadors han afirmat que no pensen abstenir-se a una eventual investidura de Pedro Sánchez.Els seus contrincants el saben guanyador a les enquestes, així que al candidat d'ERC li ha tocat despatxar atacs tant dels partits unionistes com de JxCat i la CUP. Rufián ha intentat amb un to pausat amortiguar el xoc amb Laura Borràs i Mireia Vehí i ha concentrat l'atac contra el PSC, a qui consideren el seu principal rival a les urnes. El dirigent republicà s'ha mostrat còmode erigint-se en l'única opció independentista capaç de guanyar els socialistes a Catalunya i de forçar-lo a seure a negociar."L'única proposta que té el PSOE és que dos milions de persones deixem d'existir. No li demanem a ningú que deixi de pensar com pensa. La nostra proposta és una taula de diàleg i de negociació".Davant les acusacions de JxCat, que li retreu els "vots gratis" a Sánchez en la investidura fallida, Rufián ha retret a Borràs que "gratis és entregar" la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes per evitar que la tingui ERC.A la defensiva. Acusat per la dreta de cedir davant dels independentistes i acusat pels sobiranistes per no posar cap solució sobre la taula i alinear-se amb la dreta, Zaragoza ha aixecat el to per intentar assenyalar els altres com els culpables de la repetició electoral. En tot cas, ha esquivat respondre quantes nacions hi ha a l'estat espanyol, no ha fet referència a la via federal i ha defensat la penalització del referèndum. Ha tret pit dels pressupostos que van ser tombats per l'independentisme i de l'exhumació de Franco."Ens comprometem a no fer un govern amb el PP. No farem cap acord amb el PP, volem un govern d'esquerres fort i estable".Mentre que Cayetana Álvarez de Toledo li retreia la "connivència" amb l'independentisme, Zaragoza ha estat hàbil a l'hora d'advertir-la que va ser durant el govern del PP que els independentistes han celebrat dos referèndums i van fer una declaració d'independència.Insegur. Ha intentat entrar en el cos a cos amb el PSC i amb ERC, amb qui els comuns tenen la seva frontera de vot. A Zaragoza li ha recriminat que els socialistes busquin l'entesa amb la dreta i que no vagin més enllà de la "coacció i l'amenaça" als catalans, tot i que el to agressiu del candidat del PSC l'ha acabat incomodant i eclipsant. Ha recriminat als independentistes que "no hagin dit la veritat" i, tot i demanar la llibertat dels presos, no ha aconseguit bastir ponts."El PSOE ha preparat una pista d'aterratge per pactar amb el PP".Ha acusat Pedro Sánchez d'haver fet un discurs que "s'assemblava al del rei del 3 d'octubre" quan es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem i ha recordat que els socialistes han defensat indults "per a corruptes" i han "renunciat al federalisme, al diàleg i a la plurinacionalitat".Intentant sobreposar-se al refredat, Laura Borràs ha afrontat el debat intentant que la interpel·lació propositiva a ERC i a la CUP pesés més que la confrontació. Ha posat sobre la taula la creació d'un sol grup independentista al Congrés per "fer efectiva" la unitat i configurar "una veu inèdita amb tots els accents de l'independentisme". Aquesta possibilitat, però, ha estat rebutjada per la CUP i ignorada per ERC. Borràs ha acabat polemitzant amb els republicans pels pactes postelectorals i el posicionament davant la investidura fallida de Sánchez."A JxCat el teu vot no serà mai donat a canvi de res. Perquè ens ho juguem tot i perquè mai res en política és de franc".Sense mencionar directament a ERC, en el seu minut final Borràs ha advertit que "la derrota d'un partit no acabi sent al derrota d'un país". Tot i que no era el seu principal objectiu, ha acabat el debat recriminant a Rufián la seva estratègia.Crispada i abonada a la interrupció de la resta de rivals, Arrimadas ha concentrat els retrets en els socialistes i en l'independentisme i, en menor mesura, en el PP. S'ha reivindicat com el partit que pot "acabar amb els nacionalistes" sense tenir "motxilles del passat", en referència als casos de corrupció que arrosseguen els populars. Els seus arguments per carregar contra el PSC són els mateixos que els de la seva rival del PP: ha acusat els socialistes de donar ales a "la maquinària" independentista."Sé que estàs cansat, però el nacionalisme no es cansa d'adoctrinar els teus fills i d'insultar-te des de TV3".Se l'ha emportat el representant del PSC José Zaragoza, a qui ha acusat de fer pactes a la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya, el partit del president Quim Torra. "Vostès no pararan la maquinària nacionalista", li ha etzibat.Agressiva i crispada com Arrimadas, ha contribuït des del primer minut a torpedinar el debat. Hàbil en la dialèctica de regat curt, s'ha dedicat a rebatre, especialment, les intervencions de Zaragoza i de Borràs. Als socialistes els ha demanat més mà dura i menys "connivència" amb l'independentisme -el mateix que Ciutadans-, a qui acusen de donar una "pàtina de legitimitat". Ha aclarit que els populars no pensen abstenir-se a una investidura de Pedro Sánchez.[Als independentistes]"Perdin l'esperança, facin el seu dol amb dignitat. Han perdut. No aconseguiran l'autodeterminació".Tirant del sarcasme i la ironia, ha "felicitat" Sánchez per proposar la incorporació d'una assignatura sobre la Constitució a les escoles catalanes, però acte seguit li ha recomanat que comenci per estudiar-la ell mateix.Les formes de Álvarez de Toledo i d'Arrimadas han estat tan agres, que el candidat de Vox ha quedat fins i tot més moderat, malgrat que el discurs ha seguit sent d'una duresa extrema contra l'independentisme. De fet, ha proposat il·legalitzar-los per estar perpetrant un "cop d'Estat". Ha acusat també PP, Cs i el PSC de no haver estat capaç de frenar el nacionalisme català i de convertir l'estat de les autonomies en un sistema de "privilegis"."Hem d'il·legalitzar els partits que pretenen revertir l'ordre constitucional i trencar la nació".Ha acusat a Mireia Vehí de ser una "miserable" quan l'ha acusat de racista per haver associat la immigració a la delinqüència.Desorientada. Ha esmerçat més esforços en carregar contra Junts per Catalunya i ERC que en contra els partits unionistes. Rufián la dit fins a tres vegades que ells no eren "els seus enemics", però la candidata de la CUP ha seguit atacant amb la llei Aragonès i la gestió del conseller Buch. Se l'ha vist nerviosa en aquest paper mentre acusava els dos partits que formen part del govern de "col·laborar" amb la repressió i d'actuar contra els moviments socials. Per primera vegada, la CUP ha dit que calen eleccions "a principis d'any"."Prou de governar amb el 155 i col·laborar amb la repressió".De forma errònia, ha acusat Gabriel Rufián d'haver assistit a un casament amb "representants de l'Ibex 35" -es referia a una fotografia on apareixia el vicepresident Pere Aragonès- i, malgrat que el candidat d'ERC ha insistit que s'estava equivocant, ha seguit amb l'acusació. Vehí ha acabat demanant-li disculpes i Rufián també "pel to" de la seva resposta.

