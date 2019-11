La compra de bitllets de metro i bus a Barcelona ja es pot fer per internet

TMB ha incorporat la compra en línia de títols de transport per al metro i el bus per als usuaris inscrits al programa JoTMBé. Fins ara, aquests 890.000 inscrits podien fer la compra només a través del telèfon mòbil amb l'aplicació TMB App.A partir d'ara, també poden fer la compra a través de l'apartat tarifes del portal web de la companyia després d'identificar-se com a membres de JoTMBé o bé donant-se d'alta com a nou membre. Posteriorment es fa el pagament amb targeta i el sistema genera un codi que és el que s'ha d'introduir a la màquina distribuïdora de qualsevol estació de metro per imprimir el títol adquirit.La companyia ha afirmat que la compra en línia aporta "beneficis d'agilitat, organització familiar i control de despeses". Alguns d'aquests avantatges és la possibilitat de comprar la targeta des de casa i reenviar el codi de recollida a una altra persona, i l'opció de consultar l'historial de compres, repetir l'operació o cancel·lar-la en cas d'error. A més, els membres de JoTMBé obtenen punts per cada operació, que serveixen per accedir a recompenses.Inicialment els títols que es poden comprar a través del web són els d'ús general com el bitllet senzill, la T-10, la T-50/30, la T-mes, la T-trimestre, la T-dia i el bitllet aeroport, així com els abonaments turístics Hola Barcelona Travel Card. Està previst que en una segona fase s'incorporin els títols socials, com els de família nombrosa i monoparental, els dels joves i els dels aturats.

