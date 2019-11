Llarena emet noves euroordres contra Ponsatí, Comín i Puig

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha emès tres noves euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, segons han confirmat fonts del Suprem aL'alt tribunal reclama Comín pels delictes de sedició i malversació, Ponsatí per sedició, i Puig per malversació i desobediència. Tots tres tenen previst presentar-se en els pròxims dies davant de la justícia. Ponsatí, de fet, preveu comparèixer dijous davant la policia escocesa per passar a disposició del tribunal d'Edimburg encarregat del cas.Els advocats asseguren que les autoritats belgues i escoceses els han comunicat verbalment la reactivació de la petició d'extradició contra els exconsellers per part d'Espanya. La Cambra del Consell va rebutjar el 2018 la segona euroordre contra Comín, Puig i Meritxell Serret per un error de forma, mentre que la justícia d'Escòcia no es va arribar a pronunciar al respecte en el cas de Ponsatí. Llarena va retirar la petició d'extradició contra tots els exmembres del Govern després que la justícia alemanya es negués a extradir l'expresident Carles Puigdemont per rebel·lió.La setmana passada, la Fiscalia va demanar al Suprem una nova ordre europea de detenció contra els tres esconsellers a l'exili. En el cas de Ponsatí i Comín, pels delictes de sedició i malversació, i en el cas de Puig, per malversació i desobediència. El ministeri públic va demanar també a Llarena que dictés ordres de detenció internacional per si algun dels exconsellers exiliats marxava fora de la Unió Europea. A diferència del 2018, l'alt tribunal no ha reclamat, per ara, l'exconsellera Meritxell Serret.L'independentisme ja preveia aquest escenari per després de la sentència. El dia 14, tan bon punt es va fer públic el veredicte del Suprem, Llarena va dictar una nova euroordre contra Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació. Com sempre que ha estat requerit, Puigdemont va declarar davant la policia belga dos dies després de l'emissió de l'euroordre. Va ser deixar en llibertat sense fiança i se'l va citar per comparèixer davant del jutge en una vista per analitzar l'ordre d'extradició. Finalment, i a petició de la defensa de l'expresident, la vista es va ajornar la vista fins al 16 de desembre.

