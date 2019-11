El PSC abraça la proposta de Sánchez de penalitzar els referèndums

El PSC ha abraçat avui la proposta de Pedro Sánchez de tornar a penalitzar els referèndums unilaterals . Una mesura desplegada per l'expresident popular José María Aznar -que ara abandera la proposta d'il·legalització dels partits independentistes- i posteriorment despenalitzada pel socialista José Luís Rodríguez Zapatero.En una atenció als mitjans aquest dimarts des de Sant Adrià de Besòs,el líder dels socialistes catalans ha argumentat que quan hi va haver el judici de l'1-O "hi havia gent que dubtava que pogués encaixar el delicte de sedició i rebel·lió i, en canvi, és obvi que es va produir un referèndum il·legal". A més, ha defensat que aquest delicte està castigat amb una pena "de tres a cinc anys", mentre que la sedició és d'entre 10 i 15 anys i la rebel·lió, entre 15 i 25.La proposta dels socialistes fa encara més evident el distanciament dels socialistes respecte el missatge electoral en els comicis forçats pel 155 el 2017 en què el PSC va criticar durament que Rajoy tanqués la porta a la solució política del conflicte amb Catalunya. I és que els socialistes han canviat en pocs anys de recepta abaixant la bandera del diàleg -un gir evidenciat amb la negativa a parlar amb el president de la Generalitat - per acabar incorporant les propostes defensades fins ara per la dreta espanyola: aplicació del codi penal, canvis al model d'educació i de mitjans públics. "És una crisi de convivència", va remarcar insistentment Pedro Sánchez en el debat a cinc.Sobre l'altra polèmica proposta enunciada pel president espanyol en funcions, el retorn de Puigdemont, Iceta també ha tancat files amb la posició de Sánchez: "Té l'obligació de fer-lo tornar", ha asseverat. "És una manera de deixar clara la posició de fermesa, proporcionalitat i unitat" dels socialistes, quan el PP els acusa de "tebiesa", ha afegit el líder dels socialistes catalans.

