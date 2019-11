Hivern a la vista? Arriba una baixada de la temperatura

Temperatura a la baixa a mitjans de setmana, mentre que continuarà la dinàmica de pas de fronts. pic.twitter.com/uZO2q3tba2 — Meteocat (@meteocat) November 4, 2019

Hivern a la vista? Els models meteorològics indiquen que ens els pròxims dies hi haurà una baixada de les temperatures i podríem tenir termòmetres propis de l'hivern més que no pas de la tardor. La temperatura anirà baixant a mesura que avanci la setmana i tocara fons divendres i al principi del cap de setmana. La sensació de fred es mantindrà durant la primera quinzena de novembre.De cara a aquest dimarts la temperatura màxima seràmés baixa i es mourà entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu, entre 13 i 18 ºC a la depressió Central i prelitoral i entre 17 i 22 ºC al litoral. Es mantindrà més o menys semblant dimecres, tot i que al final del dia ja començarà a baixar.Pel que fa a demà, a l'extrem nord del país el cel romandrà molt ennuvolat durant tota la jornada. A la resta, fins a primera hora de la tarda tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general tret de punts de l'interior del quadrant nord-est on creixeran algunes nuvolades. A partir de llavors, començaran a arribar franges de núvols mitjans per l'oest del país que deixaran el cel, a estones, mig ennuvolat.Avançada la tarda, la nuvolositat es farà més compacta i al final del dia el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest i entre poc i mig a al resta. A banda, fins a mig matí hi haurà estrats baixos a punts de la depressió Central.El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avís per fort vent de cara a dimarts i dimecres a la meitat sud del prelitoral.

