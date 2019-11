​Torra qualifica de «greu, lamentable i penós» que Sánchez prometi fer tornar Puigdemont

És tan greu, tan lamentable, tan penós. https://t.co/XvOKctJhLM — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 5, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, qualifica de "greu, lamentable i penós" que el candidat del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, hagi promès fer tornar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Espanya perquè reti comptes davant la justícia. En referència al debat a 5 d'aquest dilluns a la nit , Torra agraeix irònicament l'esforç de PSOE, PP, Vox i Cs per plantejar "propostes constructives i responsables" per a Catalunya. "És un no parar. No aconsegueixo distingir uns dels altres", afegeix Torra a través del seu compte de Twitter.

