Qui és el matemàtic que ha recollit el guardó de mans de Felip VI amb el llaç groc?

Un dels protagonistes de la nit durant l'acte dels Princesa de Girona al Palau de Congressos de Barcelona ha estat Xavier Ros - Oton, que ha rebut el premi en Matemàtiques. Durant la gala, Ros - Oton va portat el llaç groc a la solapa de l'americana com a mostra de protesta pels presos polítics. Símbol que el rei espanyol Felip VI es va topar de cara quan va entregar el guardó al matemàtic.Més enllà del ressò que ha tingut pel fet de portar el llaç groc, aquest matemàtic de tan sols 30 anys resulta ser un dels més brillants i reconeguts a nivell mundial, segons exposa la Fundació Princesa de Girona . Xavier Ros - Oton és doctor en matemàtiques per la UPC, i dins del seu camp de treball destaca per les investigacions fetes sobre les equacions en derivades parcials. De fet, el seu treball és tan influent, que el 2018 va resultar ser el matemàtic més citat de la seva edat al món.Després de doctorar-se a Barcelona, Ros - Oton va creuar l'Atlàntic, fins a la Universitat de Texas, als Estats Units, on ha estat treballant fins fa poc. Actualment ha tornat a Europa, concretament a Suïssa on està fent recerca a la Universitat de Zürich.Al seu currículum compta amb una llarga llista de premis. Destaca el Premi Antonio Valle de la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada i que va obtenir el 2017 a l'edat de 29 anys, convertint-se així en la persona més jove que ha obtingut el premi.En els pocs anys que porta treballant en el camp de les matemàtiques, Ros - Oton ha col·laborat amb destacades figures com l'italià Alessio Figalli, premiat el 2018 el Fields Metal.

