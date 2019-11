Sánchez promet penalitzar l'apologia del franquisme

El president del govern espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha promès aquest dilluns, en el debat a 5 per a les eleccions del 10-N, que penalitzarà l'apologia del franquisme. "Durem al Codi Penal els delictes d'apologia del feixisme, del franquisme i dels totalitarismes", ha anunciat Sánchez.El candidat socialista ha explicat que es proposa dur a terme aquesta reforma legal "com ocorre a Alemanya, a França o a Itàlia", i que si és president espanyol farà "els canvis legals necessaris per dissoldre la fundació Francisco Franco" i "totes aquelles organitzacions que s'obstinen a sembrar l'odi i defensar la dictadura franquista".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor