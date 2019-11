Abascal cita un dels fundadors de la Falange en el debat electoral a cinc

Está muy bien que @Santi_ABASCAL repita frases de los fundadores de @fedelasjons como la de Ramiro Ledesma de que "sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no temer patria".

El problema es que con su programa económico sólo los ricos tendrán sanidad y educación https://t.co/ifZqbG1tnp — Norberto Pico (@NorbertoPico) November 1, 2019

Qué es lo que suena a demagogia, la frase de Ramiro Ledesma copiada por Vox? — Falange Española / ADÑ (@fedelasjons) November 2, 2019

El candidat del partit d'ultradreta Vox a les eleccions generals espanyoles, Santiago Abascal, ha citat un dels fundadors de la Falange Española de las JONS en el debat electoral a cinc en el marc de la campanya del 10-N. En un dels moments del bloc econòmic, el líder d'ultradreta ha afirmat que "només els rics es poden permetre no tenir pàtria", una frase atribuïda a Ramiro Ledesma, un dels fundadors de les JONS, i posteriorment impulsor de la seva fusió amb Falange Española.Aquesta frase ja l'ha utilitzada Abascal altres cops en diversos mítings de Vox. Norberto Pico, cap nacional de la Falange en l'actualitat, va recriminar-ne la seva utilització al líder d'ultradreta en l'acte de Vox a l'Hospitalet de Lobregat.El propi partit va afirmar a través del seu compte de Twitter que Vox els hi ha "plagiat" la frase per utilitzar-la en campanya.

