Reguant a Terrassa: «Anem a Madrid a curtcircuitar el sistema»

Acte de campanya de la CUP a Terrassa. Foto: Anna Mira

En concret, militants de la CUP han mostrat cartells amb tots els noms de les persones represaliades per l'estat espanyol.

Acte de campanya de la CUP a Terrassa. Foto: Anna Mira



Finalment, la també terrassenca Carme Mas, de l'esquerra internacionalista ha expressat que "sense classe treballadora no aconseguirem doblegar el capitalisme". En aquest sentit ha etzibat que "el violent és qui genera la desigualtat i no qui lluita contra ella". Per Mas doncs, "sense la ruptura social no hi haurà ruptura nacional".



La CUP es presenta a les eleccions espanyoles sota el lema "Ingovernables" per anar "contra el règim del 78, la repressió i la crisi del capital". Per a l'organització aquestes no són unes eleccions normals sinó que "responen al context d'excepcionalitat política que vivim".



A més a més durant tota la setmana l'assemblea local de Terrassa ha organitzat diverses paradetes i activitats per difondre els objectius de la participació de la CUP en aquestes eleccions.

La campanya finalitzarà el divendres a Sabadell i el diumenge es farà seguiment dels resultats electorals des de la seu local a la Carretera de Montcada número 155.

"Cal desbordar l'estat al carrer i a les institucions, anem a Madrid a curtcircuitar el sistema". Així ha expressat la voluntat de la CUP a les eleccions d'aquest diumenge 10 de novembre la número tres de la candidatura, Eulàlia Reguant en un acte de campanya a Terrassa. "EL PSC no és la solució, és part del problema, ho hem vist durant 40 anys i més encara des dels últims mesos. El resum de les majories des del 2015 són 60 presos polítics més", ha remarcat Reguant.La candidata cupaire també ha carregat contra les cúpules dei ERC qui ha acusat de "somiar en tornar a la pau del pujolisme i conspiren a esquena del país, sempre intentant tancar per dalt allò que hem obert per baix". Així per Reguant "no anem a fer de bons diputats, anem a ser l’instrument de denuncia frontal, una veu més de la revolta catalana".Per la seva banda, la diputada terrassenca, Maria, ha asseverat que "noel Congrés, perquè el Congrés en si mateix ja és un instrument de bloqueig dels pobles".també ha deixat clar que "no votarem el PSOE fins que no es garanteixi l'autodeterminació dels pobles".En aquest sentit, Sirvent ha destacat que "l'única opció és una esmena a la totalitat al règim del 78, contra el patriarcat i el capitalisme que ens condemna a vides de misèria". La diputada terrassenca també ha volgut fer èmfasi en el fet que la CUP es presenta per "generar aliances per l’autodeterminació de tots els pobles en lluita de l’estat i del món".Sirvent ha criticat cada un dels partits que es presenten a les eleccions del pròxim diumenge i també als comuns que els ha criticat de ser "l’esquerra del règim i apel·len a un diàleg que no existeix".L'exalcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha descrit el moment actual "d'excepcional" i ha assegurat que "a Madrid no hi ha res a pactar perquè després d'anys de recerca del pacte, l'Estat ens vol de genolls. Per això cal començar de nou amb una esmena a la totalitat al règim del 78". "No són moments de somriure", ha dit Serracant qui ha demanat el vot "contar la resignació".A l'inici i duran tot l'acte s'ha tingut un record especial per la seixantena de presos polítics i en concret pels de Terrassa com Josep Rull o Lluís Puig, a l'exili, però també pel jove terrassenc Erik, que està a la presó de Quatre Camins des del passat dos de novembre.

