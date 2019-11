VÍDEO Rivera ensenya un roc «de la plaça Urquinaona» en el debat electoral

🇪🇸 @Albert_Rivera "A los policías les lanzaban trozos de adoquines de nuestras calles de Barcelona mientras Sánchez decía que en Cataluña NO pasaba nada" #ElDebate4N

🗳Los catalanes votarán en pueblos donde la libertad está coaccionada. Necesitan que se garanticen sus derechos. pic.twitter.com/QRxuqnpWKk — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) November 4, 2019

El candidat de Ciutadans a la presidència del govern espanyol, Albert Rivera, ha ensenyat un roc en mig del debat electoral a cinc celebrat a RTVE, afirmant que era "un dels que llançaven a la plaça Urquinaona" durant els aldarulls per la sentència de l'1-O.Rivera ha carregat contra el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per "permetre el llançament de pedres a les furgonetes de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. El líder de Ciutadans també ha demanat el cessament del president de la Generalitat, Quim Torra, per manifestar-se "tallant carreteres"."Als policies els llançaven trossos de llambordes dels nostres carrers de Barcelona mentre Sánchez deia que a Catalunya no passava res", ha sentenciat Albert Rivera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor