Sánchez promet tornar a penalitzar els referèndums com va fer Aznar

El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha promès tornar a penalitzar els referèndums il·legals com ja va fer el l'expresident del PP José Maria Aznar. Aquesta és una de les mesures que ha llançat Sánchez en el debat dels cinc candidats espanyols a les eleccions del 10-N.Aznar va ser el president espanyol que va tipificar com a delite la convocatòria de referèndums il·legals. Anys més tard, el president socialista José Luís Rodríguez Zapatero va despenalitzar-ho. Aquest és, de fet, un dels arguments que esgrimeix l'independentisme per afirmar que votar en un referèndum d'autodeterminació no és delicte.Sánchez també ha receptat una assignatura a tot l'Estat sobre "valors constitucionals" i que els òrgans directius de la televisió i la ràdio púbica de Catalunya s'escullin per dues terceres parts del Parlament. Aquesta última mesura ja va ser aprovada a la cambra catalana.

