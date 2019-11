Sánchez, Casado, Rivera i Abascal pugnen per qui és més dur contra l'independentisme

23:34 Abascal carrega contra els MENAs, afirma que el 70% dels que estan imputats per casos similars al de 'la Manada' són immigrants, i reclama aprovar la cadena perpètua contra violadors i assassins. 23:32 Iglesias lamenta que, en el bloc d'economia i política social, es parli de nou de la unitat d'Espanya i etziba a Rivera que allò que uneix els espanyols és que tothom tingui dret a una educació pública de qualitat neixi on neixi. 23:29 Sánchez titlla PP i Cs de "dreta covarda contra una ultra dreta agressiva" que vol eliminar les autonomies i derogar la llei contra la violència masclista, i Casado i Rivera li retreuen alhora acords amb l'independentisme o Bildu. 23:25 Abascal lamenta que la prioritat dels darrers dies fos "desenterrar un mort" mentre la veritable problemàtica és l'atur o les ajudes socials, i critica la llei contra la violència de gènere i afirma que "el 86% de les denúncies són arxivades". 23:23 Iglesias espera que aquest sigui l'últim debat sense una candidata dona i retreu a Casado que Cayetana Álvarez de Toledo qüestionés en un altre debat la necessitat de blindar el "només sí és sí". 23:20 Casado critica que Sánchez votés a favor de la congelació de les pensions com a diputat el 2010, quan Zapatero va iniciar l'etapa d'austeritat per frenar la crisi. 23:13 Sánchez retreu a Iglesias que critiqués Amancio Ortega arran dels seus donatius per lluitar contra el càncer infantil -li reclamava que, en lloc d'això, pagués els impostos- i defensa que els empresaris disposin dels seus guanys. 23:09 Abascal insinua que la sanitat universal per a immigrants costa 2.000 milions anuals i reclama acabar amb "els 'xiringutos' autonòmics", però Rivera li retreu que cobrés més de 300.000 euros en un d'aquests organismes autonòmics. "Com que hi he estat, sé que cal acabar amb ells", li respon el líder de Vox. 23:06 Rivera es mostra en ocasions dur contra el PP per pugnar pel vot de dretes i entra en un cara a cara tens amb Casado per la corrupció del seu partit, però ell li replica que ha "guanyat unes primàries per fer net". 23:03 Casado denuncia que Sánchez apujarà impostos i retallarà despesa social i alerta que una papereta del PSOE equival a posar en el sobre els diners que li prendrà. "Vostès ja en saben de diners en un sobre!", ironitza Iglesias. 23:00 Sánchez anuncia que, si torna a ser president, Nadia Calviño serà vicepresidenta econòmica del seu govern. 22:57 Abascal afirma que "el malbaratament de les autonomies" porta a "l'espoli fiscal" i assegura que algun dia s'haurà de triar "entre autonomies o pensions". 22:53 Rivera proposa entregar xecs per a les famílies de dos o més fills i equiparar els beneficis fiscals de les famílies nombroses a les que tinguin dos fills i afirma: "Vull ser el president de les famílies". 22:50 En l'inici del bloc sobre economia, Iglesias proposa que, davant la crisi que s'acosta, "es facin les retallades per dalt i no per baix", amb un impost a la banca, apujant el salari mínim a 1.200€, limitant els preus del lloguer, vinculant el creixement de les pensions a la inflació o creant una empresa pública d'energia. 22:41 El debat ha fet una pausa després de tractar la qüestió territorial -que ha monopolitzat Catalunya- i ara s'inicia el bloc, sobre economia. 22:36 Després que la resta de candidats pugnessin per qui seria més dur per frenar l'independentisme, Iglesias lamenta que Catalunya "esdevingui l'excusa de Sánchez per buscar el pacte amb la dreta". 22:35 Abascal critica ara que Casado avali el discurs de Feijóo, a qui considera massa nacionalista, i afirma que, si guanya Vox, Torra serà "detingut, emmanillat i posat a disposició judicial amb una querella per rebel·lió" presentada per l'Advocacia General de l'Estat. 22:28 Sánchez admet "diferències" amb Iglesias_ i retreu el suport de Jaume Asens als presos polítics, l'aposta pel referèndum i les crítiques a la repressió policial dels darrers dies. 22:25 El debat es converteix en un reguitzell de retrets mutus entre candidats sobre qui ha fet "més concessions als independentistes", i Rivera mostra la llista de transferències del PP i el PSOE a la Generalitat i acusa Casado d'estar obert a nous acords. 22:21 Casado pregunta a Sánchez "quantes nacions hi ha a Espanyes" i afirma que, quan li ho demana el PSC, el PSOE defensa la pluriancionalitat, i li retreu el pacte amb JxCat a la Diputació de Barcelona. Afegeix que el president en funcions "no creu en la nació espanyola". 22:15 Sánchez lamenta que els altres candidats competeixin sobre "qui té mesures més dures contra Catalunya" i recorda que Suárez va reconèixer en el seu moment que calia trobar un encaix. 22:10 Pedro Sánchez promet una assignatura de valors constitucionals a tot l'Estat, reformes per dificultar "l'ús sectari" de TV3 i modificar el codi penal per impedir la celebració d'un altre "referèndum il·legal". 22:01 En la primera intervenció al debat, Pablo Iglesias alerta que, si sumen les tres forces de dretes, governaran i faran retallades. Al seu torn, Albert Rivera es compromet a desbloquejar la situació, Santiago Abascal reclama que es garanteixi l'exercici del vot a Catalunya, Pedro Sánchez reclama que es permeti votar la força més votada i Pablo Casado comença condemnant "les escenes de violència" durant la visita de Felip VI a Barcelona. 22:00 Els cinc candidats afronten un debat clau en l'única setmana de campanya, amb la intenció de guanyar els darrers escons en joc i trencar l'empat que les enquestes assenyalen entre l'esquerra i la dreta. 21:59 Està a punt de començar l'únic debat electoral amb els cinc principals caps de llista espanyols. El programa durarà una mica més de dues hores.

Els cinc principals presidenciables espanyoles han obert l'únic debat electoral entre ells confrontant les postures sobre Catalunya. Excepte Pablo Iglesias, la resta han pugnat per qui seria més dur per frenar el procés català, començant per Pedro Sánchez, que ha promès reformes per implementar una assignatura comuna a l'Estat sobre "valors constitucionals", tornar a penalitzar els referèndums al codi penal com ho va fer José María Aznar i canviar la llei per impedir "l'ús sectari de TV3".Pablo Casado, Santiago Abascal i Albert Rivera han anat més enllà, retraient els pactes de les altres forces amb l'independentisme o el nacionalisme en diferents moments des de la Transició, transferències de competències incloses, o reclamant l'aplicació del 155 ja, en el cas dels líders de Vox i Cs. Aquest darrer, fins i tot, ha mostrat una llamborda que ha assegurat que era de la plaça Urquinaona i que es llençava sobre policies o també "sobre comerciants". Iglesias ha criticat que Sánchez vulgui usar Catalunya com a excusa per pactar amb la dreta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor