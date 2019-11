Un mal dia per ser monàrquic

Mai ha estat tan difícil i ple d'obstacles ser monàrquic a Catalunya com aquest dilluns de tardor. Els assistents a la cerimònia de lliurament dels premis Princesa de Girona han hagut d'arribar d'hora al Palau de Congressos o patir una mica. Caminar enmig de manifestants que protestaven, travessar controls policials i problemes amb els transports. Ser una persona d'ordre també pot ser èpic. Signes de l'època.Però el moment esperat ha arribat i l'entrada dels reis i la princesa Leonor a l'auditori ha estat saludada amb forts aplaudiments i alguns crits de "Visca el rei!", que pels temps que corren no són poca cosa. Davant de la resposta, Felip VI i la reuna Letícia han aprofitat per aixecar-se i fer aixecar la princesa Elionor. S'han girat cap a l'auditori per allargar els aplaudiments i els visques.El públic, però, no era pas monolític. A la sortida, els més convençuts no amagaven la sartisfacció pel discurs del monarca. I és que la realitat es pot veure de tots colors. Eugeni Gay, exdegà del Col·legi d'Advocats i exmagistrat del Tribunal Constitucional, no es mossegava la lengua: "Ha estat un discurs esplèndid. Ha estès la mà", ha dit, satisfet. Gay fins i tot ha posat un exemple d'aquesta obertura del rei: "Ha lliurat un dels premis a un xicot que duia un llaç groc". El jurista s'ha esplaiat sobre la situació política: "Els polítics d'aquí han arribat on no podien arribar i sense l'estat de dret no hi ha pau".Al seu costat, Carlos Cuatrecasas, expresident del Cercle d'Economia, expressava també alegria per l'acte i les paraules de Felip VI: "És que no hi ha color entre el nivell d'aquí dins i el d'allà fora". Les paraules del rei li han semblat "esplèndides". Cuatrecasas s'ha queixat de l'actitud dels manifestants: "A nets meus els han donat empentes. O sigui, que això que són pacífics no, eh".Però no tothom ho ha vist igual. Josep Vicenç Eres, de l'Institut Montilivi de Girona, que té un conveni amb la Fundació Princesa de Girona, lluïa un llaç groc. Eres ha elogiat els premis, tot i considerar que "són també una operació de propaganda de la monarquia entre els joves". Però feia una reflexió que anava més enllà: "Des del 3 d'octubre, la percepció que es té del rei ha canviat perquè ja no se'l veu com una figura neutral". També considera "impensable a Bàlgica i a altres llocs que per assistir a un acte com aquest s'hagi de fer envoltats de policies". Un senyal d'anomalia que era compartida per molts dels presents.

