L'1x1 del debat espanyol: Iglesias es queda sol davant la subhasta repressiva

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)

PABLO CASADO (PP)

ALBERT RIVERA (CIUTADANS)

PABLO IGLESIAS (UNIDES PODEM)

SANTIAGO ABASCAL (VOX)

Ha estat un debat sense preguntes directes dels presentadors i amb un interès molt clar per mobilitzar els propis votants i desmobilitzar els de l'adversari. Sense guanyadors clars però amb retrets a dojo, que és del que es tractava, i amb propostes de Pedro Sánchez amb relació a Catalunya relacionades amb el sistema educatiu i la penalització dels referèndums Catalunya és el que ha generat més consens. Els tres candidats de la dreta i el del PSOE, que busca la bossa de vots de Ciutadans, han coincidit en la mà dura mentre que el de l'esquerra, Pablo Iglesias, ha estat la nota discordant proposant diàleg i assumir la plurinacionalitat. No li ha calgut ni tan sols defensar el referèndum per tenir un perfil molt diferenciat. Vota aquí qui ha guanyat el debat. Extremadament agressiu amb l'independentisme. Ni una sola concessió en l'intent de situar-se en allò que, segons ell, és l'espai central. Fa cinc anys, el PSC defensava un referèndum acordat i ara proposa incloure la seva convocatòria unilateral com a delicte al codi penal, tal com va fer Aznar al seu dia. Ha mostrat preocupació per l'economia prometent una vicepresidència d'aquest àmbit, amb la ministra Nadia Calviño al capdavant."Vostès dos [Rivera i Casado] són una dreta covarda enfront una extrema dreta desmesurada"Incomprensiblement, el líder socialista ha entrat en un 'i tu més' amb Pablo Casado sobre Catalunya i li ha criticat les "concessions" protagonitzades pel PP. Ha enumerat el traspàs del trànsit però també els indults als presos de Terra Lliure. Ha patinat, això sí, quan hi ha inclòs la transferència de presons, que va fer el govern del PSOE el 1983 o deixar "fugir" Puigdemont fa dos anys. L'expresident va marxar sense cap ordre de detenció contra ell. Sánchez s'ha compromès a "portar-lo per ser jutjat" obviant la separació de poders.Dur amb el procés català, com era de preveure, marcant distàncies amb el PSOE gràcies a l'economia i sense pietat amb Ciutadans. El candidat del PP creu que pot recuperar els vots que li van marxar i ell i Rivera s'han enganxat fort a costa de la corrupció. Casado ha hagut d'assegurar una vegada i una altra que ell res té a veure amb el PP de la corrupció."El veritable perill per a la qualitat democràtica és Sánchez que fa tres anys que bloqueja formació de govern i pacta amb Torra i Otegui"Casado ha recordat a Rivera els casos de corrupció que ja assetgen a Ciutadans a ciutats petites i mitjanes on governa, com ara Arroyomolinos o Valdemoro. I també les primàries fraudulentes de la formació taronja.Rivera és qui pitjor ho té perquè les enquestes li auguren la pèrdua de fins a tres quartes parts dels seus escons. Ha intentat atacar a tots els altres però massa sovint, com ara quan s'enfrontava amb Sánchez, ha coincidit sense dissimular amb Casado i fins i tot assentia quan parlava."Jo trauré les traves per garantir que es pugui ser espanyol a Espanya"El cap de files de Ciutadans ha carregat contra el PSOE i el PP per no representar la regeneració i deixar de banda reformes que, segons ell, són necessàries per posar el país al dia, des de l'educació a la llei electoral.S'ha beneficiat dels atacs de Pedro Sánchez i les dificultats per distingir el discurs del líder del PSOE del de la dreta en temes com ara Catalunya o la fiscalitat. S'ha ajudat en la seva habilitat dialèctica per acorralar el candidat del PSOE, el seu principal rival."Que bé es baralla la dreta als debats... i que bé que pactar després els governs. A veure si n'aprenem senyor Sánchez"Iglesias ha retret al PSOE el no acord del juliol per formar govern dient que ells volien competències i no poltrones per poder regular el preu dels lloguers entre altres qüestions.Contundent. En tenia prou amb agradar el seu públic ( fins i tot amb eslògans de la Falange , el partit únic del feixisme espanyol) amb els seus tòpics, mà dura en tots els àmbits i desmarcar-se de quatre partits que, en el fons, per ell són el mateix i que facilitaran un govern del PSOE. Així ho ha fet."Torra serà detingut, emmanillat i posat a disposició judicial amb una querella per rebel·lió"La principal andanada del candidat de l'extrema dreta no ha estat contra els seus rivals: ha estat contra els més dèbils. Els menors no acompanyats, que ha presentat com uns delinqüents, i la "ideologia de gènere" han estat al seu punt de mira.

