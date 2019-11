ERC proclama que no reconeix l'«autoritat de la monarquia»

A Barcelona, el rei Felip VI afirmant que "la violència i la tolerància no tenen cabuda" a Catalunya . A Girona, ERC proclamant que no reconeix "l'autoritat de la monarquia" just al Palau de Congressos, on abans es lliuraven els premis Prínceps de Girona. Aquest és el contrast en una campanya electoral marcada per la sentència del Tribunal Suprem, les protestes de l'independentisme al carrer i, ara també, per un nou discurs del rei embolcallat de polèmica.Els republicans ja fa dies que han endurit el to contra el PSOE i ara ho fan també contra un rei que consideren que és a Catalunya fent "un acte electoral". Ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, qui en un míting a Girona ha portat la batuta a l'hora de carregar contra Felip VI. ERC abandera un republicanisme que presenta com l'antítesi al que el dirigent ha definit com una "monarquia corrupta" que difícilment podrà revertir la gran desafecció entre els catalans que va provocar el discurs del 3 d'octubre del 2017. Entenen que, amb les seves paraules, va "avalar la violència policial" durant la votació de l'1-O."Avui i cada vegada que gosi trepitjar Catalunya li direm que els catalans no tenim rei", ha dit Torrent esgargamellant-se en l'auditori gironí amb l'aforament complet. En paral·lel, la protesta a la capital catalana anava pujant de to i s'anaven cremant fotografies i retrats del monarca. L'aposta per la República, ha insistit ERC, és una "oportunitat" per deixar enrere la dinastia borbònica.La campanya d'ERC transita entre la protesta i la proposta. Aquest dilluns n'és un clar exemple. Al matí, ha posat sobre la taula una de les seves propostes estrella: bastir un front polític i social per l'amnistia dels presos independentistes , una consigna que consideren que pot aplegar "el 80%" de la societat catalana. I, per la tarda, dirigents republicans han participat a les protestes contra el rei Felip VI a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a més de la bateria de dards llançada per Torrent des de l'escenari.No deixa de ser significatiu que hagi estat el president del Parlament qui hagi liderat la càrrega contra Felip VI. El Tribunal Constitucional va suspendre la resolució aprovada a la cambra catalana sobre la revocació del rei i ha advertit de les possibles conseqüències penals de tornar a sotmetre a votació un text com aquest.Per contra, la veu de l'exconsellera Dolors Bassa també s'ha pogut sentir aquest dilluns a Girona, però precisament per demanar que, després del 10-N, sigui l'hora de "refer ponts" amb el govern espanyol asseguts a l'entorn d'una taula de diàleg. La dirigent, que a través d'un missatge gravat -que pot generar una nova polèmica- ha admès sentir-se "indignadíssima" per la sentència que la condemna a 12 anys de presó. Tanmateix, ha fet una crida a seguir reivindicant una solució política que passi per les urnes però a través de protestes que siguin "pacífiques".El candidat al Congrés, Gabriel Rufián, de fet, concentra el seu missatge de campanya en advertir que, perquè aquesta solució política sigui possible, és imprescindible que ERC revalidi la seva victòria el 10-N. Només si Pedro Sánchez és "feble" i perd a Catalunya, ha dit, s'asseurà a dialogar. De fet, la "cadira buida" del govern espanyol, de color negre, ha presidit el míting d'ERC a Girona.Els republicans no s'han estalviat aquest dilluns tampoc protestes dels CDR. Una trentena de persones, a l'exterior de l'auditori, han carregat contra el partit d'Oriol Junqueras i han demanat la dimissió del Govern. "Les xiulades van amb el càrrec", respon Rufián en ser preguntat per aquesta qüestió. Les enquestes -ja s'han publicat les últimes abans del 10-N- somriuen a ERC.

