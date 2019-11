JxCat crida a vetar el bloc del 155 i a no donar «vots a canvi de res»

JxCat crida a vetar pactes amb les formacions polítiques que donen suport a l’article 155. En l’acte central que la candidatura ha fet a Lleida, Laura Borràs ha carregat els neulers contra aquells que s’obren a pactar amb el PSOE, i ha instat a no “donar els vots a canvi de res”. La candidata ha fet aquesta afirmació després que la candidatura hagi signat la proposta de l’ANC de no pactar amb cap força política espanyola que proposa el 155.Per Borràs, el conflicte català passa per una solució “dialogada” encara que ha acusat Pedro Sánchez de tancar files amb Felip VI i amb les polítiques dels que ofereixen “exili, presó i repressió” a les propostes de JxCat.En aquesta tessitura, l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha demanat un esforç en forma de vots per tal que JxCat aconsegueixi un grup parlamentari a Madrid el proper diumenge. Mas ha recriminat l’actitud del govern espanyol i la seva “aversió” a dialogar, i ha recordat que la seva formació és la del “sí a Catalunya i els del sí a la fi de la repressió”.Mas també s'ha apuntat al relat de carregar contra aquells "companys de viatge" que pretenen donar "vots a canvi de res" i ha defensat la presència de JxCat a Madrid per reivindicar el dret a decidir.Afagant el fil de Mas, Carles Puigdemont ha asseverat des de Bèlgica que Espanya viu una “fantasia” quan es creu que pot aconseguir una estabilitat política a l’Estat “sense fer polítiques per Catalunya”. Puigdemont ha indicat que a Catalunya “s’estan violant drets” i ha acusat Felip VI de no veure aquesta realitat. Com a recepta per fer sortir Espanya d’aquesta situació, l’expresident ha cridat a votar JxCat i s'ha dirigit als indecisos per aconseguir sortir del grup mixt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor