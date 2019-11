Víctimes del terrorisme denuncien que l'AVT sigui acusació popular en el cas dels CDR pel 23-S

Un grup de víctimes del terrorisme ha lamentat a través d'un comunicat que l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) sigui acusació popular en el cas dels CDR investigats per l'Audiència Nacional. Els signants del manifest consideren que personar-se en un judici contra membres d'un col·lectiu "l'únic presumpte delicte" dels quals és "el de manifestar-se" és "inadequat" i "denigra" les "veritables víctimes d'atemptats terroristes de qualsevol índole".També subratllen que els detinguts "no han participat en cap acte que hagi provocat ni ferits ni morts" i consideren que l'AVT i les altres associacions que es presenten en aquest cas "haurien de lluitar" perquè s'investiguin els atemptats d'agost del 2017 a Catalunya.

Després d'això subratllen que la finalitat "principal" de les associacions de víctimes ha de ser l'assistència integral, i es pregunten si en els últims atemptats a Catalunya, l'AVT i l'ACVOT s'hi han posat en contacte, "obviant la finalitat per a la qual van ser creades". "A quantes víctimes representen? A quantes han assistit, trucat o reunit en els darrers anys?", afegeixen.



A banda, manifesten que comparar ferits i assassinats "durant anys de terrorisme" amb uns altercats de carrer "més o menys d'intensa violència" és "rebaixar la dignitat de moltíssimes víctimes de terrorisme i els seus familiars a zero".



Finalment destaquen la "baixesa moral d'aquells que utilitzen el dolor i el sofriment" de les víctimes per "aconseguir rèdits electorals o fins i tot llocs polítics ben remunerats". I alerten que les diferents associacions de víctimes "tenen el deure" de vetllar perquè la "manipulació política" no entorpeixi la labor "que realment haurien d'exercir" i "evitar en tot cas" que membres destacats d'aquestes associacions militin en els primers llocs de diferents partits. També subratllen que les associacions han de dedicar "tots els mitjans disponibles" a l'atenció de les víctimes i no a "actuar com a preventiu en casos judicials en què ningú pot acusar els detinguts de presumptes criminals".