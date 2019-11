Víctimes del terrorisme critiquen que la seva associació sigui acusació popular contra els CDR

Gràcies

Per Mila el 5 de novembre de 2019 a les 00:04 0 0

Per fi algú amb seny! Això de presentar-se com a acusació particular en delictes no existents, sembla una afició de mal gust. Veritablement s'haurien d'investigar amb més cura l'atemptat de Rambles, i trobar que hi va haver-hi al darrera de tot plegat, i depuear responsabilitats. Per què no s'hi posen en això que sí va ser terrorisme? Ai, ai, ai, que fa pudor!