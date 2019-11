Traslladat a planta el policia espanyol ferit durant els aldarulls a Barcelona el 18-O

L'agent de la policia espanyola provinent de Vigo (Galícia) que va resultar ferit greu el passat 18 d'octubre a Barcelona durant els aldarulls del marc de la vaga general, ha estat traslladat aquest dilluns a planta de l'hospital Álvaro Cunqueiro per la seva "favorable" evolució.Així ho han confirmat fonts de Sanidade, després que dijous passat ingressés a l'UCI de l'esmentat centre hospitalari de Vigo després de ser traslladat des de Barcelona en un avió medicalitzat de l'Exèrcit de l'Aire.El SEM va atendre 593 persones la setmana de la vaga general del 18-O, la primera de les protestes i aldarulls que es van produir a Catalunya arran de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques es van reforçar amb 132 unitats i 288 professionals més entre el 14 i el 20 d'octubre.El 95% de les lesions ateses van ser de causa traumàtica, com contusions a les extremitats, lesions oculars, ferides obertes i politraumatismes en general. Del total, 172 van requerir trasllat per fer proves o ser valorats per un especialista, que en ocasions va suposar l'ingrés. El SEM va atendre 4 persones en estat greu i 51 en estat de menys gravetat. Mai havia afrontat una situació amb múltiples incidents i víctimes arreu del territori de forma sostinguda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor